Meteo. Allerta Rossa: alluvioni in atto, nel weekend nuovo Ciclone, i dettagli Prosegue la fase di maltempo che da Martedì ha colpito duramente l'Emilia Romagna e alcuni settori delle Marche. Alluvioni, frane, tantissimi disagi e pure una vittima sono il resoconto di una giornata davvero catastrofica sul fronte meteorologico.

La ragione va ricercata nella presenza di un vortice ciclonico che staziona ormai da più di 24 ore sulle regioni del Centro che manterrà ancora alto il livello di emergenza per le prossime ore.

AGGIORNAMENTO di MERCOLEDI' ORE 05:55 - Il sindaco di Forlì ha confermato che è stata registrata la prima vittima di questo drammatica alluvione. Si tratta di un uomo probabilmente annegato nel piano terra di una casa di via Firenze, in aperta campagna, vicino agli argini del fiume Montone, dove abitava insieme alla moglie. La donna è stata salvata dai soccorritori e ha detto che il marito era rimasto in casa al piano inferiore, dove è stato trovato senza vita.

Ciclone che va, ciclone che viene! Dopo l'ennesima fase di maltempo attesa già nelle prossime ore a causa del passaggio di un vortice mediterraneo destinato a provocare piogge abbondanti per buona parte della settimana, anche il prossimo weekend potrebbe essere almeno in parte compromesso.

La notizia è appena arrivata: la formazione di un nuovo ciclone provocherà un altro periodo perturbato con effetti anche tra Sabato 20 e Domenica 21 Maggio.

Ma andiamo con ordine. Sul comparto Nord europeo è tutt'ora presente una vasta depressione che continua a pilotare masse d'aria fredde verso il bacino del Mediterraneo.Previsioni nel fine settimana

Le correnti instabili proseguiranno il loro viaggio anche nei prossimi giorni, almeno fino all'avvio del fine settimana, andando ad "agganciare" un'area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa e dandogli così nuova forza e vigore: nel concreto, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, rischia di prender vita un altro insidioso ciclone mediterraneo.Manca ancora un po' di tempo e come facciamo sempre in questi casi, invitiamo alla prudenza, ma i segnali dai modelli sono piuttosto concordi: il maltempo potrebbe tornare davvero a ruggire sul nostro Paese già da Sabato 20 Maggio con tante piogge e temporali, specie al Centro-Nord e sulle Sardegna.Vista la tanta energia potenziale in gioco (mari già caldi per il periodo, forti contrasti termici e tanta umidità nei bassi strati), non sono da escludere eventi meteo estremi come grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento.Anche la giornata di domenica 21 potrebbe risultare in parte compromessa con la possibilità più che concreta di rovesci temporaleschi specie sul versante centrale tirrenico e sulla Sicilia.

Per i dettagli e le zone maggiormente coinvolte da questa ennesima ondata di brutto tempo avremo modo di tornare nei nostri prossimi approfondimenti.Allerta Protezione Civile Per la giornata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023: (ilMeteo)



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia-Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:



Emilia-Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po