Allerta Meteo: rovesci temporaleschi, 6 regioni a rischio poi per il weekend, forte ondata di maltempo. Una veloce perturbazione sta transitando sull'Italia e già in queste ore sta provocando alcuni disturbi su parte del nostro Paese.

Rovesci e qualche locale temporale sono infatti in azione su alcune regioni del Centro segnatamente nel sud della Toscana, su parte del Lazio, in Umbria e sull'angolo più meridionale delle Marche. Si mantiene per ora asciutto invece il tempo al Sud, ma anche su gran parte del Nord dove la perturbazione è transitata in forma più evidente tra la tarda serata di ieri e la notte appena trascorsa senza tuttavia provocare particolari problemi.

Ma come evolverà la situazione nelle prossime ore? La veloce perturbazione concentrerà i suoi maggiori effetti nel corso del mattino su almeno 6 regioni e nella fattispecie sui comparti del Centro segnatamente sul quello tirrenico muovendo poi il suo centro motore molto rapidamente verso le aree del basso Tirreno specie su Campania e coste calabresi. Saranno proprio queste le regioni dove il brutto tempo insisterà per gran parte del pomeriggio e fino alle prime ore della sera il tutto condito da rovesci anche a sfondo temporalesco.

Nella mappa allegata possiamo infatti notare la distribuzione e i quantitativi di pioggia previsti proprio per la giornata di Venerdì 18 Novembre. Le aree colorate di blu scuro potranno cumulare fino a 40mm mentre su quelle colorate di azzurro pioverà sicuramente di meno.

Andrà via via migliorando invece il meteo al Nord e al Centro dove però non godremo certo di cieli sereni in quanto rimarremo comunque in un contesto di forte variabilità.

La circolazione atmosferica sul nostro Paese sta per assumere infatti carattere ciclonico e questo non depone certo a favore di un ritorno alla stabilità atmosferica.

Anzi, prepariamoci pure ad un weekend assai turbolento per molte regioni del Paese dove i cieli si manterranno spesso imbroncianti e dove "Giove pluvio" risparmierà davvero poche regioni.

Previsioni per il weekend

Tutto confermato, nel corso del weekend un ciclone atlantico causerà una forte ondata di maltempo.

Ma attenzione, tra Sabato 19 e Domenica 20 Novembre le conseguenze non saranno uguali per tutti, anzi, da qualche parte non pioverà affatto, proprio dove ci si aspetterebbe che lo facesse in maniera più abbondante: segno evidente di una profonda anomalia climatica che sta interessando il nostro Paese.

Il tutto sarà causato da una vasta area di bassa pressione sospinta da venti meridionali e alimentata da masse d'aria di origine polare-marittima che dal Nord Atlantico raggiungerà il bacino del Mediterraneo. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) favoriranno la formazione di un Ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.



Le zone più a rischio, come mostra la cartina che vi proponiamo qui sotto e che si riferisce alla giornata di Sabato 19 Novembre, saranno quelle del Centro-Sud: con il colore blu/viola sono evidenziate le aree dove si prevedono accumuli fino a oltre 40 mm in 24 ore, ovvero 40 litri di pioggia per metro quadrato (Lazio, Campania e Calabria). Il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi perturbati riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere molte ore sempre sulle medesime regioni, provocando anche delle alluvioni lampo. (iLMeteo)

In aggiornamento