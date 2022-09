Covid. Guerriglia A Napoli. Altro record di casi. Governo al bivio del nuovo lockdown. Video

Altro record di casi, governo al bivio del nuovo lockdown De Luca chiude la Campania. Conte, evitare di fermare tutto

ROMA, 24 OTT - Nuovo picco di contagi in Italia. I nuovi 19.143, con oltre 182mila tamponi, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. In calo invece l'incremento delle vittime, 91 in un giorno. Sale la pressione sul governo per un altro lockdown nazionale.



'Siamo ad un passo dalla tragedia. Chiudiamo tutto per 30-40 giorni, poi si vedrà', dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend l'ordinanza con cui chiuderà la Campania. Si smarca il presidente lombardo Fontana: 'Fare tutto per impedire un nuovo lockdown nazionale. L'Italia non può fermarsi'. Governo al bivio. 'Dobbiamo scongiurare un blocco generale. Restiamo vigili e pronti a intervenire dove necessario', dice Conte.

GUERRIGLIA A NAPOLI,

Centinaia di persone sono scese in strada a Napoli per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown. I manifestanti, autoconvocatisi sui social, hanno intonato cori contro il governatore campano De Luca e il governo Conte. Lanciati fumogeni e bombe carta contro le forze dell'ordine e contro la sede della Regione. "Sono comportamenti criminali", ha stigmatizzato il questore di Napoli, Alessandro Giuliano. "Nessuna condizione di disagio può giustificare la violenza".





In aggiornamento