AMA Calabria, Ute Lemper arriva a Lamezia Terme con “Time Traveler”

Sarà un insolito viaggio nel mondo della musica. “Time Traveler” è il nome del nuovo album della raffinata cantante Ute Lemper che diviene una viaggiatrice del tempo per il tour che prende il nome del suo disco appena uscito. L’artista, con la sua innata eleganza, si esibirà nel Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, giovedì 20 luglio alle ore 21 e 30. Considerata l’eccezionale ondata di caldo, il concerto è stato spostato per offrire agli spettatori una serata confortevole in un ambiente climatizzato. L’evento è organizzato da AMA Calabria ed è realizzato anche con fondi POR Calabria 2014-2020 nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo.

Uno spettacolo sotto le stelle è quello che Ute Lemper farà per il suo affezionato pubblico, ripercorrendo la carriera svoltasi sui palcoscenici di tutto il mondo. Un evento che usa come mezzo di trasporto la musica jazz carica di poesia e capace di condurre verso luoghi impensabili, gli stessi luoghi che Ute Lemper ha visitato nel corso della sua nutrita produzione musicale. Weimar, Berlino, Parigi, Londra, New York e Buenos Aires, sono solo alcuni dei posti che hanno ispirato ed ospitato il talento artistico della cantante tedesca.

“Time Traveler” rappresenta una nuova avventura nella verve creativa di Ute Lemper. È molto più di un album, è uno scrigno in cui è racchiuso il mondo interiore di un’artista in grado di sperimentare la musica in ogni sua particolarità più profonda. In questo lavoro, pubblicato a distanza di 3 anni da "Rendez vous with Marlene", la cantante si lascia contaminare da diversi generi musicali, nella stessa maniera in cui nel corso della sua carriera si è lasciata contagiare dalle diverse culture incontrate nei suoi viaggi.

Il tour che prende il nome dal nuovo album, diviene anche un’occasione di riflessioni per Ute Lemper, che condividerà con gli spettatori non solo il suo lato di pregiata cantautrice e compositrice, ma anche il lato più personale e poetico, mostrando una parte inedita di sé.

Dotata di una versatilità impareggiabile, Ute Lemper oltre a cantare e comporre musica, ha mostrato di possedere eccellenti qualità nel campo della recitazione e della danza. Ha mosso i primi passi artistici nel mondo del musical, ricevendo anche il Premio Molière come migliore attrice di Musical. Si è particolarmente distinta nell’interpretazione di brani composti da Kurt Weill e Berthold Brecht, oltre a quelli di star internazionali come Marlene Dietrich, Edith Piaf, Nino Rota e Astor Piazzolla. Per il cinema ha interpretato ruoli in “Pret à Porter” di Robert Altman, “Appetite” di George Milton e “Prospero’s Books” di Peter Greenaway. Nel 2000 ha avuto un ulteriore riconoscimento delle sue qualità di cantante, quando per il suo album “Punishing Kiss”, autori di grande importanza come Elvis Costello, Tom Waits, Philip Glass e Nick Cave hanno composto alcuni brani esclusivamente per lei. Non solo la musica, ma anche la letteratura e la poesia sono sempre state parte integrante del suo lavoro. Basti ricordare il suo progetto “What matters most is how well you walk through the fire”, con testi e liriche di Charles Bukowski, presentato a Milano, e nel 2013 ha ideato “Ute Lemper sings Pablo Neruda”, nato dall’incontro con le poesie d’amore del poeta cileno.

I biglietti del concerto di Ute Lemper potranno essere acquistati consultando il sito di AMA Calabria www.amaeventi.org, e LiveTicket, per l’acquisto on line. Sarà possibile acquistare i biglietti anche prima degli spettacoli direttamente alla biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected]

