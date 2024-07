Previsioni meteo. In arrivo maltempo sull'Italia: la minaccia della "goccia fredda" dal Nord Europa

Grandinate e Venti Forti Previsti su Numerose Regioni: Previsioni Meteo per la Prossima Settimana

Nella prossima settimana, una "goccia fredda" proveniente dal Nord Europa si appresta a scendere sul territorio italiano, portando con sé il rischio di grandinate e venti forti su numerose regioni della nostra penisola.

Le previsioni indicano che questa "goccia fredda" si è originata da un'ampia area di bassa pressione situata alle alte latitudini, ricca di aria fredda e instabile di provenienza polare. Nel corso dei prossimi giorni, questa struttura si sposterà verso sud, coinvolgendo gran parte dell'Europa centro-orientale. Da questa depressione si separerà un nucleo di aria fredda, che continuerà il suo viaggio verso sud fino a raggiungere l'Italia all'inizio della prossima settimana.

Ma cosa significa esattamente questa "goccia fredda"? Si tratta di una zona atmosferica caratterizzata da temperature nettamente più basse rispetto alle aree circostanti, con una forma rotonda facilmente individuabile sulle mappe meteorologiche. Questo nucleo può seguire traiettorie imprevedibili e destabilizzare le condizioni atmosferiche in poche ore.

Secondo le ultime previsioni, i primi effetti di questa "goccia fredda" potrebbero farsi sentire in Italia a partire da Lunedì 6 Maggio, con le prime precipitazioni che interesseranno le regioni del Nord Ovest. Nel corso delle ore, il maltempo si estenderà, specialmente durante Martedì 7, coinvolgendo gran parte del Centro-Nord. È importante prestare attenzione, poiché le correnti fresche in arrivo potrebbero favorire lo sviluppo di temporali violenti, con il rischio di grandinate e nubifragi locali, come dimostrano i recenti eventi meteorologici.

Successivamente, questa area di bassa pressione si intensificherà ulteriormente sui mari italiani, provocando precipitazioni intense tra Mercoledì 8 e Giovedì 9 Maggio, soprattutto al Centro-Sud e sulle principali isole, con il rischio di allagamenti.

Dato l'andamento imprevedibile di questa "goccia fredda", è possibile che nei prossimi giorni le previsioni sulla sua traiettoria possano cambiare, con temporali che potrebbero colpire zone diverse o più vaste del previsto. Bisognerà quindi rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteorologiche. (iLMeteo)



In aggiornamento