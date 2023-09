Anche in Campania la calabrese Anna La Croce conquista il premio di migliore inedito e migliore interpretazione al concorso nazionale "Usignolo D'oro"

Ad Altavilla Silentina (SA), giorno 2 Settembre in piazza Don Giustino Russolillo (SA) si è svolta la 5° edizione del concorso nazionale " Usignolo D'oro " .

Fra i circa 40 partecipanti una ragazza catanzarese, Anna La Croce , sedicenne di Catanzaro viene premiata.

La nostra artista si appassiona alla musica sin dalla tenera età spaziando in maniera vasta fra i folti generi musicali.

Il genere che in lei prevale tra tutti è il pop .

Comincia ad esibirsi su vari palchi , senza la sua figura artistica completa, con cover di vari artisti.

Partecipa a diverse trasmissioni televisive, concorsi e manifestazioni locali, regionali nazionali e internazionali tra cui : " Performer Cup ", "Cantagiro", " giovani Talenti", " Contursi Festival ", " Campania Festival ", "Tour Music Fest " "The Coach " "Sanremo D.O.C. " ecc...

Nel 2022 , esce il suo primo singolo intitolato “La scia del tempo”, di cui sia testo che musica sono a firma della cantante Anna La Croce.

Nello stesso anno fa' il suo primo tour estivo che la porta a fare varie ospitate e ad aprire vari concerti e a duettare con cantanti famosi, tra i quali: D'argen D'Amico, Federica Carta, Micaela, Jalisse, Icy Subzero, Malgioglio ecc...

Da poco premiata con il secondo posto alla 40°edizione di un importante evento "Cantascandale" (KR) 2023

La nostra artista in questo concorso nazionale "L'usignolo D'oro", è stata premiata come Migliore inedito e migliore interpretazione della sua categoria, con il suo brano "La Scia Del Tempo".

L'artista si è detta felice perché a valutare la sua esibizione è stata una giuria competente, composta da 9 giurati professionisti, quali :

dottor VINCENZO ROCCIOLO cantante di professione e vincitore assoluto del 4° USIGNOLO D'ORO e del 15° CAMPANIA FESTIVAL nella categoria Senior;

- dottor ENZO ARENA, musicista con esperienza trentennale che propone musica in tour con il suo gruppo folk;

- dottoressa FILOMENA PISANI e' una Cantante e Attrice, protagonista di vari Musical, è Laureata in Critica Musicale e Teatrale presso l'Università La Sapienza di Roma;

- Maestra ANTONELLI FELICI diplomata al Conservatorio , piu' volte giurata in concorsi nazionali.

- Maestra CLAUDIA CAPPABIANCA diplomata al Conservatorio e' un'affermata Vocal Coach, nonche' cantante e corista, gia' giurata in concorsi nazionali e internazionali;

- maestro PASQUALE LA ROCCA, Autore e compositore nonche' vincitore come autore di molti festival, tra cui Castrocaro.

- cantante SIMONA FOSCHETTI di Roma gia' vincitrice assoluta anni fa al Campania Festival e non solo...;

- GREGORIO FISCINA presidente onorario di giuria, patron e direttore artistico del famoso festival MOGOL BATTISTI alla presenza sel maestro Mogol

maestro VINCENZO TERRANA presidente di Giuria diplomato in canto, pianoforte e didattica della musica, esperto in musica corale e canto Pop. Gia' Presidente di Giuria in vari concorsi nazionali di musica leggera e lirica.