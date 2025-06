Aniello Di Santillo, Consigliere Federale Regionale "Europa Verde Campania” e membro Commissione Speciale 'Sviluppo Sud Giovani': “Impegno per sviluppo Mezzogiorno"

Tempo di lettura: ~2 min

Nasce la Commissione Speciale "Sviluppo Sud Giovani": martedì 24 giugno la presentazione ufficiale alla Camera dei Deputati

ROMA. Martedì 24 giugno, alle ore 11:00, presso la Sala Refettorio della Camera dei Deputati, è stata ufficialmente presentata la Commissione Speciale "Sviluppo Sud Giovani”. Un nuovo organismo promosso dall'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, che ha obiettivo di valorizzare il protagonismo giovanile nelle politiche di rigenerazione e rilancio del Mezzogiorno.

L'incontro, che segna un momento importante nel dibattito sul futuro delle aree interne e meridionali del Paese, è stato introdotto e moderato dall'avvocato Pierluigi Aliperta, esperto di sviluppo territoriale. Ad aprire i lavori è stato Alessandro Caramiello, Presidente dell'Intergruppo promotore. Alla presentazione ha preso parte rappresentanti delle principali forze politiche parlamentari, tra cui: Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati (M5S); Annarita Patriarca (FI), vicepresidente dell'Intergruppo; Marco Sarracino (PD), con delega nazionale alla coesione territoriale; Riccardo Magi (Più Europa); Davide Faraone (Italia Viva); Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra).

Nel corso della mattinata è stata annunciata la composizione della nuova Commissione in cui l’avvocato Aniello Iervolino ha assunto il ruolo di Presidente e Martina Pepe di coordinatrice.

Ampio spazio è stato riservato al racconto di esperienze dal territorio, con il contributo di giovani attivisti e professionisti impegnati in prima linea nella valorizzazione del Sud, come Aniello Di Santillo, rappresentante dell'area agro-atellana e Consigliere Federale Regionale di Europa Verde.

"Sono onorato di far parte di questa Commissione Speciale e di poter contribuire con la mia esperienza e la mia passione per lo sviluppo del Sud - afferma Di Santillo -. Credo che il protagonismo giovanile sia fondamentale per la rinascita delle aree più fragili del Paese e sono convinto che insieme possiamo creare un futuro migliore per le nostre comunità”.

