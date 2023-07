Anna La Croce e il premio dell'interpretazione

Giorno 3 e 4 giugno 2023, si è svolta la finalissima del 15° Campania Festival in diretta televisiva sul canale sei tv del digitale terrestre (canale 82) ma anche in diretta facebook della pagina.

Tutto ciò si è svolto presso la sontuosa Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate (SA) durante la 12° edizione della festa del " Pescato di Paranza " tutto a pochi passi dalla riva del mare Bandiera Blu del Cilento.

Al prospetto di un'eccellente giuria composta da esperti, quali : Michele Pecora(cantautore italiano), Antonella Felici ( diplomata in pianoforte, vasta esperienza musicale, fondatrice l'associazione "Amedeus" musica e arte a Salerno. Già giurata al festival di Mogol Battisti e autrice di canzoni per bambini), Pasquale la rocca (autore, compositore lucano, ideatore di festival nazionali e internazionali, vincitore come autore del festival di Castrocaro, collabora con la casa discografica ABM e giudice di grandi concorsi nazionali e internazionali), Carmine Moscariello ( laureato in arti dello spettacolo, ha svolto attività di concertistica come pianista in Italia e all'estero, docente presso il conservatorio Piccini di Bari), Alfonso Senatore (conduttore televisivo inviato rai per 1 mattina, batterista e percussionista, esperto in musica e canto, giurato in concorsi canori nazionali), Elio Spagnolo (studia canto presso il conservatorio Cimarosa di Avellino, fonda un gruppo Folk tenendo concerti in Italia, direttore artistico del festival "Voci nuove" di Montefredane, giudice di vari concorsi canori), Marzio Gaita ( musicista e bassista in tour, vanta varie collaborazioni tra cui Roberto Murolo, Gerardina Trovato) e Giorgia Esposito ( in arte Sinera vincitrice del Campania festival 2022, cantautrice napoletana, finalista europea del tour music fest e successo in California) Presidenti di giuria: Vincenzo Terrana (

Docente del conservatorio Marcucci di Salerno, vanta di varie collaborazioni in tournée di cantanti come Bobby solo e Amedeo Minghi già giurato in altri concorsi canori), Gregorio Fiscina ( organizzatore di vari festival come Mogol Battisti. E il Direttore artistico: Bruno Carbone.

La nostra giovane artista Anna la croce sedicenne di Catanzaro,dopo aver effettuato la semifinale e finale in diretta televisiva nel mese di Novembre con i brani "la vita è" di suo fratello Keven La Croce ( kobra MC) e "La scia del tempo", è arrivata a vincere uno dei premi più importanti nella finalissima : " il premio dell'interpretazione" con il suo brano "la scia del tempo".

Contenta e emozionata del suo percorso la giovane artista Anna La Croce, persiste nel voler raggiungere dei traguardi importanti in questo settore e persegue sempre di più nei suoi sogni credendoci senza sosta.

Vista l'importanza dell'evento si è detta

soddisfatta sia dell'organizzazione sia del meraviglioso luogo.