Anno Giudiziario: Reggio Calabria, Presidente ricoverato cardiologia

REGGIO CALABRIA, 1 FEB - Malore durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Reggio Calabria per il presidente della Corte d'Appello, Luciano Gerardis. Il magistrato, che dopo i primi soccorsi è comunque apparso vigile, si è accasciato al suolo mentre stava leggendo la relazione. Subito è intervenuto il medico in servizio nella scuola allievi carabinieri dove si sta svolgendo la cerimonia che è stata interrotta. Gerardis potrebbe essere stato colpito da un attacco cardiaco. Da un momento all'altro è atteso l'arrivo di un'ambulanza.

Il presidente é in ospedale, è vigile

E' ripresa la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario nella Corte d'Appello di Reggio Calabria dopo il malore che ha colpito il presidente Luciano Gerardis, ricoverato in ospedale per accertamenti. La relazione del presidente Gerardis è letta dal presidente di Sezione Roberto Lucisano. Il presidente Gerardis, che dopo il malore è rimasto sempre cosciente, dopo i primi soccorsi è stato fatto accomodare su una sedia a rotelle in attesa del trasferimento agli ospedali riuniti dove successivamente è stato condotto a bordo di un'ambulanza.

Presidente torna in sala, applausi

E' rientrato nell'aula magna della Caserma "Fava e Garofalo" della scuola allievi carabinieri, che ospita la cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario della Corte d'Appello di Reggio Calabria, il presidente della Corte d'appello Luciano Gerardis che stamane era stato colto da malore mentre leggeva la sua relazione. Al suo ingresso, il presidente Gerardis, che era stato accompagnato in ospedale ma ha deciso comunque di rientrare per partecipare alla cerimonia, è stato accolto da un lungo e caloroso applauso liberatorio. La cerimonia è proseguita con gli interventi dei vari rappresentanti istituzionali e dell'ordine forense.

presidente accusa nuovo malore Rientrato dopo essersi ripreso, cerimonia conclusa in anticipo

Ha accusato un nuovo malore ed è stato portato in ospedale il presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria Luciano Gerardis che si era sentito male mentre leggeva la sua relazione in apertura dell'anno giudiziario. Anche in questa circostanza il magistrato si è mantenuto vigile. Il magistrato, che dopo i controlli medici successivi al precedente malore aveva fermamente voluto fare rientro in aula, si è nuovamente sentito male mentre assisteva al prosieguo della cerimonia.



Anche in questa circostanza è intervenuto il medico in servizio alla caserma allievi carabinieri "Fava e Garofalo", dove si sta svolgendo la cerimonia, che ne ha disposto l'immediato ricovero in ospedale. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, che ha subito una nuova interruzione ed è poi ripresa con l'intervento del Procuratore generale Bernardo Petralia, si è poi conclusa con largo anticipo rispetto al programma previsto.

Presidente ricoverato cardiologia



E' stato ricoverato nel reparto di cardiologia degli Ospedali riuniti il presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis a seguito del malore che lo aveva colto improvvisamente in mattinata mentre stava leggendo la relazione di apertura dell'Anno Giudiziario del distretto. Le condizioni generali del presidente Gerardis, secondo quanto si è potuto apprendere dai sanitari che lo hanno in cura, sono giudicate buone e non destano particolari preoccupazioni. Il magistrato dovrà rimanere ancora ricoverato in attesa degli esiti dei risultati completi degli esami cui è stato sottoposto.