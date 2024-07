Tragedia stradale a Longobucco: uomo muore in un burrone dopo incidente

LONGOBUCCO - Nella tranquilla località montana di Longobucco, un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un pensionato di 72 anni, le cui generalità non sono state ancora divulgate. L'uomo è stato vittima di un tragico incidente in cui la sua auto è precipitata in un burrone, causandone la morte istantanea.

Le circostanze precise che hanno portato all'incidente sono attualmente oggetto di indagine, mentre le autorità locali, tra cui il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria e del 118 di Cosenza, si sono immediatamente mobilitate per prestare soccorso e avviare le procedure di recupero.

I Carabinieri di Longobucco sono giunti sul luogo dell'incidente per avviare le indagini e stabilire la dinamica precisa degli eventi che hanno condotto alla tragica fine del pensionato.

Il decesso del pensionato rappresenta un duro colpo per la comunità locale, che ora è unita nel dolore e nell'attesa di ulteriori informazioni sulle circostanze di questo drammatico incidente.