Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Euro Terza. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. L’Italia è ai quarti di finale, stasera andrà in onda la terza puntata de Il calcio nella Rete Europei, come sarete diversamente sportivi?

Diversamente Sportivi è nell’approccio agli argomenti.

Cominceremo con l’analisi della nostra Nazionale ovviamente, risultati, stadio, tifo, polemiche e racconteremo anche aneddoti con spunti per la discussione.

Ovviamente con la struttura tipica della trasmissione che ormai è collaudata.

L’Euro Terza sarà strutturata come le altre due, con le nostre rubriche fra passato e presente e con note di fresca attualità.

Fa parte del Diversamente Sportivi unire storia, attualità, costume.

Ti faccio una domanda più “Sportiva”, che “Diversamente”.

Che pensi di questa Nazionale?

Rispondo da Diversamente Sportiva, perché l’uno non esclude l’altro, sono complementari, e in me sono una cosa unica.

Ho veramente temuto di non farcela e la vedo dura per le altre partite, ma guardare con fiducia la panchina, essere gruppo, stringersi in circolo, ascoltarsi, è l’immagine più bella e vincente della nostra Nazionale.

Comunque vada per me ha già vinto.

Raccontaci qualcosa di più di questa sera.

Hai mai pensato a cos’è l’amore platonico?

Secondo te possiamo dire che viviamo un amore platonico per questa nazionale che più di altre situazioni ci fa sentire innamorati di lei?

Sinceramente è una cosa alla quale non avrei mai pensato.

Noi de Il Calcio nella Rete invece sì, e sai perché?

Noi cerchiamo di vedere non solo il lato sportivo, ma quello umano, sociologico, filosofico.

Abbiamo bisogno in questo momento storico di essere rasserenati, di poter guardare avanti, di vedere unione, obiettivi, speranza, sacrificio, tutti raccolti insieme. E la Nazionale li rappresenta.

E la prima manifestazione post pandemia. E’ la prima della ripartenza.

Per questo si ama.

E si ama in modo Platonico.

È noto che per Platone la forma più elevata di amore è quella per la conoscenza e che quest’ultima coincide con la contemplazione delle idee.

Il mondo delle idee è il modello perfetto della realtà, coincide con le forme astratte che rappresentano il nostro riferimento ciò verso cui tendiamo e in base al quali impostiamo le nostre esistenze e dirigiamo le nostre azioni.

Ciò che permette alle idee di svolgere questo ruolo di guida è la loro purezza, perfezione, il non essere corrotte dalle storture e dalle incongruenze che troppo spesso vediamo agire nel quotidiano.

Questo concetto può spiegare ciò che ci lega in modo così forte alla nazionale degli europei.

Un gruppo di ragazzi dalla faccia pulita, limpida, che lotta per un ideale, che gioca sulle ali entusiaste di una nazione che cerca di risollevarsi e si aggrappa anche allo sport per poterlo fare.

Forse, mai come in questo caso, il nostro amore per la nazionale si fonda sulla genuinità dell’approccio di questi giocatori che si muovono insieme verso uno scopo senza lasciare che i singoli prevarichino sul collettivo, ma trovando nel reciproco aiuto, nel darsi la mano, il proprio punto di forza.

Ci siamo affidati alle riflessioni del nostro Filosofo Andrea Tortoreto per introdurre l’argomento.

E poi…

Com’è stata la letteratura sportiva fino ad oggi, come si studiava e analizzava una grande manifestazione prima dell’era “social”?

Amore, poesia e storia con Darwin Pastorin.

Questo e tanto altro con Il Punto in campo di Claudio Onofri, il nostro Inviato Speciale Il Grillo Parlante, con il Valenti’s Secrets.

Solo un’ora ma Intensa, Smart e Profonda come mi piace definire questa edizione.

Anche questa sera tante novità, non resta che guardarvi!

Grazie, a questa sera.

Giorno e orario: tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 ( per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma chi vuole mi trova!

