Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Le parole del calcio. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Comincerei questo faccia a faccia con una semplice domanda.

Cosa ti chiederesti se fossi tu a intervistarti?

Non esito a risponderti, mi chiederei come mi sento oggi e se sono soddisfatta.

Sai perché? Perché è la domanda che mi faccio sempre prima di intraprendere qualcosa in cui credo molto.

Allora rispondi alla domanda e continua tu l'intervista, oggi io ti ascolto.

No dai, poi ci provo gusto!

Allora facciamo un'intervista a quattro mani.

Mi sa che oggi non vuoi lavorare però ci sto!

Cominciamo.

Non sono mai completamente soddisfatta e sicura prima di andare in onda, perché c'è sempre qualcosa da aggiungere e perfezionare. E mi crea adrenalina.

E quello stato che non passa fino alla fine della puntata e a volte va anche oltre. La notte e la mattina dopo, crea la base per ricominciare a pensare al nuovo da affrontare.

Dicono di me i miei collaboratori che non stacco mai la spina, un'idea dopo l'altra e un progetto dopo l'altro.

Posso chiederti se davvero non stacchi mai la spina?

La stessa domanda che mi sarei fatta io. Vedi! perfetta sintonia.

Diciamo che mi concedo degli spazi, ma non mi dispiace pensare e pensare, mi mantiene "frizzante".

Però ora mi faccio io una domanda, ed è questa: dove vuoi arrivare?

Anche questa è una domanda che mi faccio spesso, perché mi aiuta a tenere ben presente l’obiettivo. Nell’immediato penso alla puntata di questa sera, più a lungo termine, alla realizzazione del mio sogno nel cassetto.

Antonella mi hai passato palla, quindi prima il sogno, poi il racconto di questa sera.

Volevo una trasmissione che parlasse di calcio come in un vero salotto, con racconti, analisi, storia, riferimenti alla nostra vita quotidiana e la sto facendo spaziando e attingendo idee dal vasto mondo del pallone.

Vorrei, vedere (e fare è il sogno) una televisione reale, pulita, colta.

Molti direbbero che "non avrebbe ascolti", io credo che poi la gente si abituerebbe e abbandonerebbe quella tv che purtroppo fa male alla tv.

I programmi belli ci sono, ma sono pochi.

Ora passiamo a questa sera.

Ok, tocca a me la domanda. Di cosa parliamo oggi?

Bel tema: me lo dico da sola.

Le parole del calcio.

Sono le parole che si dicono, scrivono, vedono, pensano, ascoltano.

Spiegati meglio, fammi capire come vuoi trattare questo tema.

Sono talmente dentro a pensieri e parole, che vado in ordine.

Primo:

Veronica, melina, rabona, cucchiaio, biscotto, tridente, zlatanata, sono solo alcune parole del calcio di oggi.

E non finiscono qui!

Dominante, contropiede, aggiramento, assist, piede fucilato, tiro telefonato e “aihnoi”, anche autogol!

Secondo:

Le parole del calcio in tv, sui giornali, sui social, nel mondo della finanza.

Terzo:

Immancabile, il linguaggio dei giocatori.

Come si comprendono con tutte le lingue che parlano in campo?

Noi, sappiamo che a volte i gesti contano più delle parole.

Uno “ieri oggi e domani” molto vasto mi sembra di capire?

Vero, temi che lasciano sempre spazio ad approfondimenti e suggerimenti in altre puntate.

Alla fine della messa in onda quando insieme rimaniamo a parlare, ci vengono idee per le puntate successive, ed è un bel "confrontarsi".

Adesso mi faccio io la domanda, credo quasi togliendola a te.

E lo "sgub"?

Ahi,ahi!

Questa sera non ci sarà, ma ci sarà un momento divertente.

Con il Grillo Parlante (l'attore Luigi Pisani) abbiamo scovato delle immagini per catturare l'attenzione degli spettatori e degli ospiti in studio. Perché le immagini parlano! Sono anche loro parole, in questo caso Le parole del calcio.

Allora non ci resta che guardarvi questa sera.

Si certo a questa sera, ricordo che potete scriverci sulle mie pagine social, rispondere ai sondaggi e interagire con noi in qualsiasi momento, è la sinergia che ci fa crescere.

Grazie Antonella, ricordiamo l'appuntamento di questa sera.

Grazie Alessandra per l'intervista a quattro mani di oggi.

Vi aspetto!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata.

Grazie a chi vorrà esserci.

Vi aspetto! Denghiù

