Appalti: Gdf, procedure gare irregolari per 1,8 miliardi, arrestate PA 103 persone

ROMA, 21 GIUGNO - Su appalti pubblici per 5 miliardi, poco meno del 40%, 1,8 miliardi, sono risultati irregolari. E' quanto accertato dalla Guardia di Finanza in 17 mesi, dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2019, analizzando le procedure contrattuali relative alle gare pubbliche. I finanzieri hanno anche arrestato 103 persone e denunciato 1.512 per reati in materia di appalti, corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione.