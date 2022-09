Archeologia: area Capo Colonna, riunione in Prefettura

Archeologia: area Capo Colonna, riunione in Prefettura. Sottolineata necessità restituire decoro a sito simbolo Crotone.

CROTONE, 11 SET - "Si è tenuta nella Prefettura di Crotone una riunione presieduta dal prefetto Tiziana Tombesi, cui hanno partecipato il Direttore regionale Musei Calabria, Antonella Cucciniello, il Direttore del Museo-Parco di Capo Colonna, Gregorio Aversa, e il Sub Commissario del Comune di Crotone Vito Laino, per discutere le problematiche relative alla gestione dell'area del promontorio di Capo Colonna".

Lo riferisce un comunicato della Prefettura. "In particolare - si aggiunge - il Prefetto ha auspicato un intervento corale da parte di tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione dell'area su cui insiste il sito archeologico di Capo Colonna. È stato pertanto evidenziato che è necessaria la messa a punto, da parte della Direzione dei Musei Calabria, di un progetto gestionale inteso ad assicurare un ordinato sviluppo delle attività di coordinamento e manutenzione ordinaria del sito, che veda il contributo e la collaborazione istituzionale degli altri enti interessati, al fine di restituire il giusto decoro ed attrattiva ad un sito simbolo e fiore all'occhiello della città di Crotone".