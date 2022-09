Arrestata la persona che probabilmente ha danneggiato la porta d'ingresso del Municipio.

BOVALINO (RC), 15 MAR - L’epilogo naturale, ossia l’arresto della persona che probabilmente ha danneggiato stanotte verso le 03.00 la porta d’ingresso del Municipio di Bovalino, si è compiuto. Infatti, è notizia di poco fa che la donna, C.S. di circa 40/45 anni, sarebbe stata posta agli arresti per il reato commesso. Ricordiamo che nel corso della precedente notizia, data in mattinata dalla nostra testata giornalistica, era stato anticipato il fatto che il danno arrecato fosse stato immortalato dal sistema di videosorveglianza dell’Ente e, pertanto, si è potuto così dare corso alle formalità di rito previste in casi del genere.

Da quanto si è potuto apprendere, la donna abitava in un alloggio ubicato nel popoloso rione Borgo e già da diverso tempo creava problemi alla comunità bovalinese con i suoi comportamenti inconsulti, tant’è che più volte è stata richiamata all’ordine non solo dai cittadini oggetto delle sue sfuriate, ma anche dalle forze di pubblica sicurezza che vigilavano quotidianamente sulla sua permanenza in paese. Sempre da fonti provenienti dal rione Borgo si è appreso che C.S. era stata appena sfrattata dall’alloggio occupato, dove nel frattempo sarebbero stati dismessi i servizi essenziali, e che nella notte sarebbe stata costretta a bivaccare presso la locale stazione ferroviaria dove ha probabilmente maturato l’idea di compiere l’eclatante gesto nei confronti di chi, in un momento di chiara difficoltà gli aveva teso una mano.

Vi terremo aggiornati sullo sviluppo della vicenda. Nella foto l'abitazione occupata da C.S. nel rione Borgo.





Pasquale Rosaci