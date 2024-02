Arresti nell'indagine del carcere di Catanzaro, compresa l'ex direttrice**

CATANZARO 15 FEB. - – Nell'ambito di un'indagine che ha portato all'arresto di 26 individui, i carabinieri e la polizia penitenziaria hanno tratto in arresto anche Angela Paravati, 59 anni, l'ex direttrice del carcere di Catanzaro. Le accuse si riferiscono a presunti illeciti nella gestione dell'istituto detentivo.

Arresti sono stati effettuati anche nei confronti di Simona Poli e Franco Cerminara, di 46 e 57 anni, che rivestivano rispettivamente i ruoli di comandante e assistente capo della polizia penitenziaria.

Le accuse per l'ex direttrice includono il favorire l'evasione di un detenuto in marzo del 2022, azione che avrebbe intrapreso con la collaborazione di Poli e Cerminara. A seguito delle accuse, per Angela Paravati è stata ordinata la detenzione in custodia cautelare. (Ansa)