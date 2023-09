Arresto a Lamezia Terme: giovane lametino con oltre un chilogrammo di marijuana, hashish e cocaina. Video

Lamezia Terme - arrestato dalla polizia di stato. Giovane lametino sorpreso con oltre un chilogrammo di droga

LAMEZIA TERME, 31 LUG. - Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Nella mattinata del 28 luglio, nell’ambito di mirati servizi antidroga finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in questo centro, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, in collaborazione con il reparto Cinofili di Vibo Valentia, ha effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di I. S., ventitreenne lametino, con precedenti per reati inerenti alle armi, in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Nel corso della perquisizione, condotta dai poliziotti supportati dal cane antidroga dell’unità cinofila, venivano rinvenuti 1,327 kg di marijuana, 30 gr. di hashish, 5 gr. circa di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di singole dosi, per la vendita al minuto dello stupefacente.

Al termine dell’accurato controllo di polizia I.S. veniva tratto in arresto nello stato di flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del medesimo servizio, durante un ulteriore e diverso controllo in un terreno agricolo ove si era soffermato l’interesse del cane antidroga, veniva, poi, rivenuto e sequestrato un fucile mitragliatore di tipo Kalashnikov, abilmente occultato ed interrato all’interno di una buca, oltre a 319 gr. di marijuana e 96 gr. di hashish, materiale posto sotto sequestro ed oggetto di ulteriori indagini. Il procedimento penale pende in fase investigativa.