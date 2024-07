Incendio devastante a Siderno: danneggiato edificio a tre piani, famiglia evacuata

SIDERNO - Un incendio di proporzioni significative ha devastato un edificio a tre piani nella località "Dromo" di Siderno, con danni ingenti e un'evacuazione di emergenza che ha coinvolto una famiglia residente al piano superiore.

Le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, mentre i vigili del fuoco di Siderno sono intervenuti prontamente per arginare la situazione. L'utilizzo di un'autopompa e di un'autobotte ha permesso di contenere le fiamme, prevenendo conseguenze ancora più gravi.

Il deposito sito al piano terra dell'edificio è stato identificato come il punto di origine del rogo. Al suo interno erano conservate numerose batterie al litio, le quali hanno contribuito al rapido propagarsi delle fiamme e alla generazione di un intenso calore.

L'operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco è ancora in corso, con una previsione di conclusione soltanto nelle ore notturne. Si sta procedendo con il costante raffreddamento e monitoraggio dei locali per evitare il riaccendersi delle fiamme e garantire la sicurezza della zona circostante.

Al momento, non si segnalano feriti gravi, ma i danni materiali sono considerevoli. Le autorità locali stanno coordinando gli sforzi per fornire assistenza e supporto alle persone colpite dall'evento e per valutare l'entità dei danni subiti dall'edificio e dalle proprietà circostanti. (Immagine archivio)

In aggiornamento