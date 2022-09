Assicurazione casa online: come gli italiani reagiscono alla pandemia

Il Covid ha cambiato la vita di tutti noi e gli italiani hanno dimostrato, in quest’ultimo anno, di aver cambiato le proprie abitudini. Ciò si nota anche sul fronte del settore assicurativo, che ha registrato un boom di richieste per quanto riguarda le polizze sulla casa: un bene considerato sempre più importante, che quindi merita di essere tutelato. A giovare di questa situazione però non sono state tutte le compagnie assicurative ma soprattutto quelle online, in grado di offrire un servizio innovativo, agevole e snello ai propri clienti.

Vediamo cosa è cambiato nell’ultimo anno e come gli italiani hanno reagito alla pandemia.

Ai tempi del Covid è boom di assicurazioni casa

Ai tempi del Covid il concetto stesso di casa è stato rivalutato dagli italiani, che nell’ultimo anno hanno vissuto la propria abitazione sicuramente per più tempo. Se durante il lockdown intere famiglie si sono trovate chiuse in casa, anche nei mesi successivi l’abitazione principale è diventata il vero centro delle proprie attività. Dagli studenti impegnati nella didattica a distanza ai dipendenti, in molti casi in smart working, sono moltissimi gli italiani che ancora oggi vivono la propria casa in modo decisamente più intenso.

Proprio per tale ragione, l’abitazione principale ha iniziato ad assumere un ruolo sempre più importante e in tantissimi hanno compreso l’utilità di un’assicurazione sulla casa. I dati non mentono: nell’ultimo anno sono aumentate in modo significativo le polizze sottoscritte proprio per tutelare questo bene e sembra che la tendenza stia proseguendo anche nel 2021.

Il successo delle assicurazioni online

A registrare un vero e proprio boom, in realtà, sono le compagnie che hanno proposto un’assicurazione casa online. Poter calcolare un preventivo direttamente dal proprio PC senza doversi recare personalmente presso la filiale è infatti un vantaggio non da poco, ma non è solo questo che ha spinto molti ad optare per una polizza online. Oltre a calcolare il preventivo infatti è possibile anche stipulare il contratto e dunque si riesce a fare tutto direttamente in internet, senza dover uscire di casa.

Le assicurazioni online offrono innumerevoli vantaggi, anche dal punto di vista economico. Sono infatti più convenienti rispetto a quelle tradizionali e non perché la qualità dei servizi sia inferiore ma perché hanno molti meno costi di gestione da sostenere.

Naturalmente, non è sempre tutto oro quel che luccica ed occorre prestare attenzione perché le truffe sono sempre dietro l’angolo purtroppo. Conviene dunque optare per un’assicurazione online, ma scegliendo le compagnie più solide ed affidabili come Europ Assistance per esempio, che sul fronte delle polizze casa è una delle migliori.

Proteggere la casa è diventata una priorità

Proteggere la casa e mettersi al sicuro da eventuali eventi imprevisti è dunque diventata una priorità per gli italiani, che con il Covid hanno compreso ulteriormente il valore della propria abitazione. Oggi stipulare un’assicurazione sulla casa non è più un optional: la maggior parte dei cittadini ha scelto questa strada, nella consapevolezza di quanto sia importante tutelarsi, soprattutto in un periodo storico come quello attuale che offre poche certezze.