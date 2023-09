Atto eroico: passante salva bambina caduta dal quinto piano, presa al volo

Atto eroico: un passante salva una bambina caduta dal quinto piano afferrandola al volo

Oggi a Torino si è verificato un atto eroico che ha catturato l'attenzione di tutti. Una bambina di soli cinque anni è caduta dal quinto piano di un edificio in via Nizza 389, situato nella periferia della città. Tuttavia, la tragedia è stata evitata grazie all'intervento provvidenziale di un passante.

L'impatto dell'incidente è stato attenuato dalla prontezza di riflessi di un uomo che si trovava nei pressi del luogo. Questi è riuscito a raggiungere la piccola al volo, impedendo così una caduta potenzialmente fatale. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, la bambina è stata presa in carico dai soccorritori e trasportata in ospedale. Le ultime notizie riferiscono che la sua vita non è in pericolo.

L'evento ha richiamato l'attenzione delle autorità locali, con i carabinieri che hanno avviato un'indagine per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Dalle prime informazioni, emerge che la bambina si trovava in casa con i suoi genitori al momento dell'incidente.

La piccola è stata portata, in uno stato di coscienza, all'ospedale infantile Regina Margherita per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, l'eroico passante che ha evitato il peggio è stato anch'esso ricoverato presso l'ospedale Cto a causa di traumi toracici e alle braccia.

Secondo la ricostruzione preliminare, il passante è stato attirato dall'urlo di un giovane ragazzo che si trovava su un balcone di fronte all'edificio da cui la bambina è precipitata. Il ragazzo ha notato la situazione pericolosa e ha iniziato a segnalare l'evento urlando. L'uomo di 37 anni è stato quindi in grado di intervenire prontamente, salvando la bambina nel momento in cui questa stava precipitando. Un gesto coraggioso che ha dimostrato la potenza dell'istinto umano quando si tratta di proteggere la vita altrui.