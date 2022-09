Bagnara calabra (RC), recuperato da drago 116 un uomo caduto in un dirupo (Video)

BAGNARA CALABRA (RC), 8 MAG. Dopo l’allarme lanciato dall’amico che lo aveva visto scivolare a causa del cedimento del terreno, un uomo, classe 1954, è stato recuperato in un dirupo ad oltre 30 metri di profondità.

L’operazione di soccorso è stata svolta nel pomeriggio di ieri in località Porelli a Bagnara Calabra dall’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago 116 di Pontecagnano.

Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi e del distaccamento volontario di Bagnara, del nucleo SAF del comando provinciale, che hanno raggiunto l’uomo calandosi lungo la scarpata.

L’intervento si è concluso poco prima delle 20, con l’uomo trasportato a bordo del Drago116 nell’aeroporto di Reggio Calabria, dove è stato consegnato agli operatori del 118 per il successivo trasporto agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.





Sempre i VVF nel comune di Caterina dello Ionio divampato Autobotte

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta questa notte per un incendio automezzo nel comune di Santa Caterina dello Ionio.

L'automezzo interessato dal rogo una Autobotte Mercedes Unimog allestita per l'antincendio boschivo di proprietà della Società Calabria Verde della Regione Calabria. Il mezzo era parcheggiato all'interno del campo sportivo di Santa Caterina Superiore.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse nell'area circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco procedevano congiuntamente ai Carabinieri della radiomobile di Soverato ad una verifica per risalire alle cause dell'incendio.

Ulteriori accertamenti in corso, al momento non si esclude l'ipotesi dolosa. Non si registrano danni a persone.