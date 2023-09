Calcio Serie B. Bari e Palermo incendiano il San Nicola: 0-0, espulsioni, rigori e gol annullati! (Highlights-viideo)

Bari-Palermo 0-0, highlights. Nessun gol al San Nicola, pugliesi in nove nell'anticipo

Successo di tutto:

Nell'anticipo mozzafiato della nuova Serie B tra Bari e Palermo, il San Nicola si accende con un pareggio scoppiettante: 0-0. La partita è stata segnata da emozionanti momenti di azione e tensione, con i padroni di casa ridotti in nove uomini. Il primo tempo vede il palo colpito da Vasic, in seguito a un errore di Brenno, mentre Pigliacelli si dimostra attento su un tentativo di Nasti. Sibilli e Maita falliscono negli sforzi verso la porta avversaria.

La ripresa è un vero spettacolo di decisioni del VAR: Maita viene espulso direttamente, il Palermo guadagna un rigore (con conseguente secondo cartellino giallo per Di Cesare), ma Di Mariano lo manda sopra la traversa. Incredibilmente, il VAR annulla anche il gol potenziale della vittoria siglato da Brunori al minuto 100 per fuorigioco.

Nel complesso, undici giocatori vengono ammoniti e due vengono espulsi, Maita e Di Cesare, nei ranghi del Bari. La partita presenta momenti di grande tensione con un rigore sbagliato da Di Mariano e un gol annullato da Brunori, causando un miscuglio di emozioni e azione che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. Non c'è stata assolutamente noia al San Nicola, con il VAR che ha giocato un ruolo di primo piano nel determinare l'andamento della partita.





Queste le formazioni ufficiali della gara Bari-Palermo, valevole per la 1a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024,

BARI: 22 Brenno, 4 Maita, 6 Di Cesare (cap.), 8 Benali, 9 Nasti, 17 Maiello, 18 Diaw, 20 Sibilli, 23 Vicari, 31 Ricci, 93 Dorval.

A disposizione: 1 Frattali, 3 Perrotta, 5 Matino, 7 Menez, 10 Bellomo, 19 Faggi, 21 Zuzek, 24 Edjouma, 25 Pulcino, 29 Lops, 44 Scheidler, 77 Morachioli.

Allenatore: Mignani.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 32 Ceccaroni, 37 Mateju.

A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Mancuso, 8 Segre, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) - Ricci (Firenze).

Quarto Ufficiale: Grasso (Ariano Irpino).

VAR: Marini (Roma 1).

AVAR: Longo (Paola).





Michele Mignani | Intervista post partita | Serie BKT 2023/24 | Bari 0-0 Palermo

Bari-Palermo: Corini e Insigne nel post-partita







Il Bari resiste, il Palermo non sfonda: 0-0 al San Nicola gli highlights.–





Le Pagelle



BARI: Brenno 5; Dorval 6, Di Cesare 4,5, Vicari 6, Ricci 5,5; Maita 4,5, Maiello 6, Benali 6,5 (dal 39′ s.t. Pucino s.v.); Sibilli 6,5 (dal 15′ s.t. Menez 5,5); Nasti 5,5 (dal 15′ s.t. Zuzek 5,5), Diaw s.v. (dal 14′ p.t. Scheidler 5,5, dal 39′ s.t. Edjouma s.v.).

PALERMO: Pigliacelli 6,5; Mateju 6, Lucioni 6, Marconi 5,5 (dal 24′ s.t. Buttaro 6,5), Ceccaroni 5,5; Vasic 5 (dal 33′ s.t. Valente 5,5), Stulac 5 (dal 24′ s.t. Mancuso 5,5), Gomes 5; Insigne 6 (dal 33′ s.t. Saric 6), Brunori 6, Di Mariano 5 (dal 33′ s.t. Soleri s.v.).

Pigliacelli 6,5: Due interventi importanti all’alba della partita: prima di piede al limite dell’area per anticipare Nasti, poi – sempre di piede – devia un tiro in diagonale dello stesso Nasti. Si ripete a inizio di ripresa, sempre di piede, su tiro di Ricci.

Mateju 6: Presidia la fascia destra senza grossi problemi, argina i tentativi di Ricci sulla fascia ma è pressocché nullo in fase di impostazione.

Lucioni 6: Si fa saltare con troppa facilità da Diaw nel primo tempo e da lì nasce un pericolo grosso per Pigliacelli. Con il passare dei minuti prende più fiducia ma soffre per via di un’assenza di filtro a centrocampo.

Marconi 5,5: Anche lui in sofferenza per larghi tratti di partita, meno sicuro rispetto a Cagliari. Rimedia un’ingenua ammonizione per un intervento aereo poco composto, continua la partita con la consueta generosità. Esce dal campo con 25′ di anticipo probabilmente per evitare rischi.

(dal 24′ s.t. Buttaro) 6,5: Prende la zona di Mateju (che trasloca al centro) e sprigiona potenza e rabbia agonistica dando un contributo importante dal punto di vista dinamico all’azione del Palermo.

Ceccaroni 5,5: Partita complicata, la sua, visto che il ruolo di terzino sinistro non gli è congeniale. Si fa vedere spesso come supporto per iniziare l’azione ma poi il suo palleggio non è fluido. Qualche disagio anche in fase difensiva. Respira nel secondo tempo quando la partita si mette in discesa. Nel finale imbecca bene Brunori (che spreca) con una bella verticalizzazione.

Vasic 5: Il suo campionato potrebbe cominciare in modo trionfale: dopo un minuto va alla conclusione da fuori area che per poco non entra in rete grazie a una papera di Brenno. Ma è un segnale effimero perché scompare presto dal gioco e diventa poco utile sia in fase di filtro che propositiva. A inizio di ripresa gli ricapita la palla d’oro sul sinistro ma cicca nonostante fosse abbastanza solo. Si intuisce che ha talento ma avrebbe dovuto fare di più.

(dal 33′ s.t. Valente) 5,5: Si piazza a destra per fare “catena” con Buttaro. È vero che il Palermo spinge di più ma lui sbaglia troppi cross.

Stulac 5: Il Bari lo controlla a vista, un po’ come aveva fatto il Cagliari la settimana scorsa, e lo sloveno non riesce a trovare il bandolo della matassa. È il primo a uscire dal campo.

(dal 24′ s.t. Mancuso) 5,5: Con il Palermo in doppia superiorità numerica, Corini lo schiera al fianco di Brunori per cercare di vincere la partita. Ma è meno vivace del previsto, anche perché in area di rigore gli spazi diventano davvero stretti.

Gomes 5: Deludente il suo primo tempo. Spesso fuori posizione, costretto a rincorrere avversari e palloni in evidente ritardo. Non brilla in fase di impostazione, nemmeno quando gli spazi diventano praterie e gli avversari pensano solo a difendere l’area.

Insigne 6,5: Più partecipe all’azione rispetto alla partita precedente. Ma il suo lavoro nel primo tempo è abbastanza fumoso. Cresce nella ripresa approfittando anche della superiorità numerica e fa vedere alcune buone giocate.

(dal 33′ s.t. Saric) 6: Gioca a sinistra e sforna un assist al bacio per Ceccaroni che giustifica la sufficienza. Ma quando è in campo lui la partita ha già perso ogni logica.

Brunori 6: Il suo primo pallone lo tocca verso la fine del primo tempo ed è una bella giocata conclusa con un tiro fuori di poco dal limite dell’area. Ma vede pochi palloni e non sembra neanche nella sua giornata più ispirata. Nella ripresa il Palermo in 11 contro 9 attacca con continuità e diventa protagonista conquistando il rigore per una netta trattenuta. La sorpresa è che non va lui dal dischetto, i fantasmi del passato lo hanno condizionato. Potrebbe fare di più anche a quattro minuti dalla fine, a pochi passi dal portiere. E quando fa le cose in regola, con un gol di opportunismo al 100esimo, viene stoppato dal Var a notte fonda.

Di Mariano 5: Attivo sulla fascia sinistra, è uno dei pochi che si fa vedere dalla metà campo in su. Nel grigio primo tempo non incide più di tanto ma almeno ha il merito di conquistare parecchi calci di punizione che permettono alla squadra di “salire”. Secondo tempo un po’ più concreto sulla fascia ma quel rigore – calciato alle stelle, oltre la curva – cancella tutto.

(dal 33′ s.t. Soleri) s.v.: Affolla l’area nel forcing finale ma questa volta non trova il guizzo.