Bovalino : Celebrata al “Parco diritti dei Bambini” la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza. (Video)

BOVALINO (RC), 21 NOV - “La mia mano…è un tuo diritto”, questo il titolo della manifestazione che ha coinvolto, ieri, bambini, famiglie e Istituzioni.

Il 20 novembre si celebra la “Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, un evento che si combina con l’approvazione della Convenzione dell’ONU sui diritti dei bambini di cui si è celebrato ieri il 34° anniversario (1989). Per rimarcare ancor più l’importanza di questa giornata, l’Unicef ha promosso diverse iniziative rivolte alla sensibilizzazione dell’osservanza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come per esempio quella di illuminare di blu (Go Blu) tutti i monumenti, i palazzi e gli edifici delle città. In proposito, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ha reso noto che sono stati oltre 200 i Comuni che hanno aderito all’iniziativa, un gesto importante che simbolicamente vuol significare che ogni diritto dei bambini non deve essere solo garantito ma anche attuato, oltre che preservato dai possibili attacchi della violenza prodotta dall’essere umano.

Anche Bovalino, nella mattinata di ieri, ha dato appuntamento ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia cittadine (capoluogo con due classi, borgo, pozzo e bosco sant’ippolito), gli alunni sono stati accompagnati dai rispettivi docenti. Per la Scuola era presente la Dirigente Scolastica dell’I.C. “M. La Cava”, Dottoressa Rosalba Zurzolo. Sempre per l’ambito scolastico era presente anche la maestra Caterina Giorgi, in rappresentanza del Dirigente Scolastico Fortunato Surace, dell’I.C. “San Luca-Bovalino” Per l’Amministrazione comunale erano, invece, presenti: il Sindaco, Vincenzo Maesano, accompagnato dal Vice Sindaco ed Assessore ai LL.PP., Cinzia Cataldo, dall’Assessore all’Identità e Comunità Bruno Federico e dal Consigliere comunale con incarico di studio delle Politiche Sociali, Antonella Marzano che, tra l’altro, è stata anche presentatrice dell’evento che, ricordiamo, si è tenuto presso il “Parco diritti dei Bambini” a partire dalle ore 09.30. Molto atteso dai bambini l’incontro con la Dottoressa Francesca Racco, Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Bovalino, mirabile organizzatrice della manifestazione e cuore pulsante di tutto ciò che gira intorno a loro. Anche la Consulta Giovanile era presente con il suo Presidente, Nunzio Gelonese, giovane ed intraprendente organizzatore di eventi e manifestazioni sociali anche della locale parrocchia. E, per concludere, curiosità e particolare emozione ha suscitato nei ragazzi il gruppo di motociclisti facente parte dell’Associazione B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse), un gruppo veramente affiatato che si impegna quotidianamente sul territorio per contrastare ogni forma di abuso sui minori. Nel corso della manifestazione sono stati eseguiti dai bambini dei vari plessi scolastici n. 3 balletti sulla tematica, la coreografia è stata curata da Renata Galea della School Dance.

Tantissimi i pensieri espressi a turno dai bambini nei loro brevi interventi, pensieri carichi di emozione e significato che hanno illuminato una giornata già radiosa di per se grazie al fattore climatico che ha fatto sembrare una giornata autunnale come se fosse una estiva. Pace, famiglia, fratellanza, solidarietà, accoglienza, ma anche guerra, morte, tragedia e violenza, queste le parole più usate nelle frasi utilizzate dai bambini, tutto ciò per far comprendere ancora meglio agli adulti presenti la fase tragica che il mondo sta vivendo, un mondo che i loro occhi vedono girare, purtroppo, all’incontrario ma che vorrebbero al più presto cambiare.

“Dobbiamo tenerci cara questa ricorrenza ed ogni anno dobbiamo fermarci un attimo e riflettere su quelli che sono e rappresentano i diritti dei bambini -queste le parole della Dirigente Scolastica Rosalba Zurzolo-.Noi e voi siamo fortunati perché in questo territorio, a differenza di altri, i vostri diritti sono tutelati. Mi fa piacere, e sono particolarmente felice ed orgogliosa, anche di poter condividere questi momenti con i vostri genitori, perché la famiglia, insieme alla scuola, sono senz’altro i primi e più importanti baluardi per garantire la tutela dei vostri diritti”

“Oggi è fondamentale far luce su quelli che sono i diritti dei bambini -ha detto la Dottoressa Francesca Racco- e su cosa sia più importante per garantire i loro diritti. Avere avuto oggi presenti tutte le istituzioni è stato di fondamentale importanza, perché è grazie alla loro attenzione ed al lavoro sinergico condotto insieme che si possono capire e soddisfare i loro bisogni e quelli delle famiglie che anche con grandi sacrifici li supportano”

Prima della conclusione della giornata, all’ingresso del Parco, c’è stata l’inaugurazione della panchina blu (Go Blu) a cura della Consulta Giovanile, una panchina che rimarrà simbolo tangibile che i diritti dei bambini non vanno assolutamente calpestati bensì protetti e tutelati da ogni forma di violenza. Appuntamento all’anno prossimo.





Pasquale Rosaci