Bovalino: “Isola ecologica Contrada Coltura”, in arrivo oltre 400 mila euro!

BOVALINO (RC), 07 APR - Dopo il recente finanziamento di 35 mila euro ottenuto nei giorni scorsi dal Comune di Bovalino per la realizzazione di un’area fitness da allestire all’interno del “Parco diritti dei Bambini” (questa l’area individuata), un altro importante finanziamento ha interessato, in queste ultime ore, l’Ente jonico reggino. Infatti, il Comune, in fase di valutazione ed esito finale espresso da parte dell’apposita Commissione nominata con Decreto dipartimentale di nomina del 13 maggio 2022, n. 136, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica-Dipartimento Sviluppo Sostenibile, ha ottenuto il parere favorevole alla propria proposta ecologica ed ambientale conseguendo l’accesso in graduatoria finale con punti 70,80. Ciò, ha determinato il definitivo via libera per la successiva corresponsione di un cospicuo finanziamento pari ad euro 408.401,00 euro, soldi necessari per ammodernare, potenziare e mettere in funzione il “Centro di raccolta comunale di Contrada Coltura”, un sito che sarà finalmente liberato da tutti i rifiuti accumulati e messo a disposizione per quei fini ambientali legati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio porta a porta.

“E’ una notizia importante -ha detto il Sindaco Maesano- che va a colmare un’altra lacuna del passato che avevamo purtroppo ereditato e per il quale avevamo avuto anche enormi problemi nei primi cinque anni di amministrazione. Oggi, con questo finanziamento abbiamo ottenuto la soluzione ottimale al problema, soluzione che ci consentirà di guardare al futuro con maggiore tranquillità. Ricordo che all’atto dell’insediamento quest’area era completamente abbandonata a se stessa e solo successivamente, grazie al nostro impegno, si è riusciti in parte a bonificare. Con questo finanziamento contiamo di completare la sistemazione di questa zona iniziando dal completamento della bonifica e dalla sistemazione della recinzione che usufruirà della piantumazione di alberi di medio-alto fusto che faranno, quindi, anche da barriera. Verrà inoltre messo in sicurezza il capannone che sarà adibito ad uffici per la gestione dell’impianto e per la videosorveglianza, tutti servizi in linea con i livelli standard previsti per questo genere di opere pubbliche. L’ottimizzazione di questo servizio, sono certo, ci consentirà di raggiungere una maggiore percentuale di differenziazione (attualmente attestata, per il 2022, al 60%), il nostro obiettivo nel medio termine è del 65% con il picco che dovrebbe essere raggiunto entro il 2026 e che è pari al 75%. Se uniamo le forze non sarà un risultato velleitario, bensì un concreto passo in avanti per Bovalino e l’intera sua comunità”

Per la cronaca, tale opera risulta essere strategicamente “di fondamentale rilevanza” per poter far fronte ad eventuali ed impreviste esigenze legate allo smaltimento dei rifiuti e di altri materiali inerti che, altrimenti, non potrebbero essere smaltiti causando, di conseguenza, un notevole danno e disagio sia alla società civile che all’intero ambiente circostante. La proposta avanzata dall’Ente è rientrata nell’ambito della “sicurezza e riqualificazione ambientale”, prevista e finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione 2 linea A.

La condivisione di questa bella notizia, il Sindaco Vincenzo Maesano, l’ha voluta condividere con i suoi concittadini attraverso l’appuntamento divenuto ormai periodico inserito all’interno della “Rubrica per il cittadino” , un momento di aggiornamento e riflessioni sull’attività amministrativa dell’Ente andato in onda, in data odierna, con inizio alle ore 12.30.

Pasquale Rosaci