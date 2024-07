Celia: indizione gara per fosso Barbaruzza, l’opera sarà realizzata grazie ad ulteriore investimento dell’amministrazione

CATANZARO - “Con un ulteriore importante investimento da parte dell’Amministrazione comunale, potranno essere appaltati in breve tempo i lavori per la realizzazione dell’impianto di sollevamento con annessi collettori di Fosso Barbaruzza".

Lo annuncia il consigliere comunale, capogruppo Pd, Fabio Celia nel commentare la notizia dell’indizione della gara, relativa all’opera, da parte del settore Gestione del territorio.

“L’affidamento dei lavori avverrà a seguito di procedura negoziata, tenendo conto della revisione tecnico-contabile apportata al progetto originario.

In considerazione del rincaro complessivo dei materiali e, in particolare, dei costi legati al conferimento a discarica dei rifiuti, si è reso infatti necessario rielaborare il computo metrico, provvedendo all’integrazione di un’ulteriore somma di 100mila euro, a copertura dei costi, nell’ultimo assestamento di bilancio. Un’operazione che ha richiesto, quindi, dei passaggi tecnici per poter reperire le risorse occorrenti al fine di consentire la realizzazione dell’opera.

Grazie a questo intervento, su cui aveva anzitempo assicurato il proprio impegno l’assessore Raffaele Scalise, Fosso Barbaruzza sarà interessato dal rifacimento delle vasche di accumulo, con l’installazione di nuove pompe e relative opere accessorie che riguarderanno anche la sede stradale”.



Il consigliere Celia conclude affermando che “si porta, quindi, a compimento un iter partito dalla precedente amministrazione e proseguito, con i dovuti accorgimenti, dall’attuale guida politica della città, che sul fronte del contrasto e della prevenzione del rischio idrogeologico sta mostrando tutto il suo impegno. Dimostrazione concreta sono le diverse opere progettate e appaltate nel corso dei mesi e, per ultimo, il protocollo d’intesa con l’Autorità di bacino distrettuale.

L’elemento di novità sta proprio nell’approccio di visione e di sistema che l’amministrazione Fiorita ha privilegiato, facendo convergere su Catanzaro l’attenzione dei migliori tecnici ed esperti in materia”.