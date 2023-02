Bovalino: l’antico Borgo di Bovalino Superiore è all’interno dei “Borghi Autentici d’Italia”. A breve partirà la riqualificazione

BOVALINO (RC), 11 FEB - “I Borghi Autentici d’Italia” è un’Associazione di livello nazionale che rappresenta un concreto volano di sviluppo sociale, economico-finanziario e turistico, che ha l’obiettivo di mettere in vetrina le principali peculiarità dei nostri territori e delle rispettive comunità di riferimento. Possono aderire all’Associazione, facendone esplicita richiesta, come previsto dall’art. 7 dello statuto e dall’art.1 del regolamento, la maggior parte degli Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni e Consorzi, Comunità montane e tanti altri ancora che abbiano come obiettivo lo sviluppo urbano e la valorizzazione del territorio, mediante la cultura e la difesa dei propri patrimoni identitari, culturali e produttivi locali, favorendone in ogni modo la promozione turistica, ambientale, storica ed architettonica del luogo.

Ed è quindi con grande volontà e spirito di partecipazione che anche Bovalino -grazie all’iniziativa intrapresa nei mesi scorsi dall’attuale amministrazione comunale- ha provveduto a chiedere l’inserimento all’interno della rete dei Comuni che fanno parte dell’Associazione dei “Borghi Autentici d’Italia” (circa 200). La risposta non è tardata ad arrivare, infatti è datata 07/02/2023 la comunicazione ufficiale pervenuta all’Ente a firma della Presidente, dottoressa Rosanna Mazzia con la quale è stato reso noto l’esito positivo all’istanza stessa. “Siete entrati a far parte di una rete nazionale che unisce “territori e comunità che ce la vogliono fare” -così ha scritto la Presidente Mazzia- piccoli e medi Comuni accumunati dal costante impegno per migliorare la qualità sociale, ambientale, culturale ed economica dei propri territori e, soprattutto, delle persone che in questi territori vivono, preservandoli quotidianamente. Il mio invito -ha proseguito- è, quindi, quello di cogliere tutte quelle che saranno le opportunità, gli stimoli, le riflessioni e le progettualità che proporremo, derivanti dall’essere un “Borgo Autentico” e di voler condividere con noi le buone pratiche, le idee e le iniziative messe in campo dalla sua Amministrazione e dalla sua comunità per generare un virtuoso scambio e confronto tra associati”

Soddisfazione, felicità ed orgoglio, sono questi i principali sentimenti che il primo cittadino di Bovalino, Vincenzo Maesano, ha inteso esternare alla sua comunità attraverso un suo personale messaggio postato sulla propria pagina facebook di cui riportiamo di seguito il testo: “Bovalino, con il suo Borgo Storico di Bovalino Superiore, è ufficialmente nell’Associazione Borghi autentici d’Italia. Una rete nazionale che mette insieme, anzi unisce territori e comunità di oltre 200 comuni in 16 Regioni italiane. È il primo Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria e speriamo di poter presto condividere questo risultato con i tanti bei borghi del nostro comprensorio. L’associazione è un’opportunità di sviluppo, crescita e rilancio delle bellezze e delle risorse di cui siamo ricchi. Ciò che ci rende più orgogliosi è il percorso politico e amministrativo realizzato per poter raggiungere questo risultato. Dal 2017 a oggi tante le cose ideate, volute, programmate e fatte che hanno reso possibile ciò: Valorizzazione del Castello Normanno; Giornate del Fondo Ambiente Italiano (FAI); Istituzione dell’ufficio dello Stato Civile. E, infine, un finanziamento di 1.500.000 euro per la riqualificazione e valorizzazione di tutto il Borgo storico, i cui lavori sono stati appaltati e molto presto saranno avviati. Un grazie a tutti i Comuni e amministratori per la grande e affettuosa accoglienza riservata al nostro paese”

Pasquale Rosaci

Un altro prestigioso tassello è stato posto all’interno del puzzle che ha come unico obiettivo finale lo sviluppo e la riqualificazione di Bovalino. Avanti così…!