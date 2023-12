Bovalino: “Prevenzione…un’opportunità da prendere al volo”. Fine settimana dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

BOVALINO (RC), 26 OTT - Quando si affrontano argomenti e tematiche che hanno riflessi fondamentali sulla salute delle persone è sempre utile ricordare che “la prevenzione non è mai troppa!” Per questo, a Bovalino (Rc), nel corso di questo fine settimana, grazie ad una iniziativa promossa dall’Associazione 5D (nata per la tutela dei Diritti e la Dignità delle Donne con il Dialogo e una Difesa attiva), supportata dal Comune di Bovalino, dalla locale Sezione dell’UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo) e dall’Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), in collaborazione con gli sponsor: Ristorante “Orchidea” della famiglia Primerano; sezione Avis di Bovalino; Scuola di danza “Paso Adelante”, parco commerciale “La Galleria” ed il gruppo “Events” di Marco Antico, ha organizzato una manifestazione dal titolo: “Prevenzione…un’opportunità da prendere al volo”, un evento inserito nell’ambito del mese di ottobre (in rosa) dedicato, come ormai da tempo avviene, alla prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione e per tutto il mese di ottobre l’area dedicata alla prima ostetrica condotta del Comune di Bovalino, Elena Romeo sarà illuminato, appunto, di rosa e sarà teatro, questo fine settimana, di momenti di approfondimento e d’informazione medica oltre che di esecuzione pratica degli screening senologici già prenotati, non mancheranno anche momenti d’intrattenimento che culmineranno nella giornata di domenica 29/10 con l’aperitivo in rosa e la distribuzione di “Shopper della prevenzione” e materiale divulgativo sulla specifica materia.

Quindi, si partirà sabato 28/10/2023, con inizio alle ore 15.30, presso i locali del Centro immigrati (e sede locale dell’UNLA) ubicato in Via degli Oleandri, con lo screening dedicato alle tante persone che si sono già prenotate. In proposito c’è da dire che c’è stato letteralmente un boom di richieste che, per motivi vari, non si potranno tutte esaudire in quanto l’attività, inizialmente programmata per l’intera giornata, è stata giocoforza contratta al solo pomeriggio. Ad effettuare le visite sarà la Dottoressa Paola Scarfò, specialista in chirurgia oncologica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina. Alle ore 18, sempre presso il Centro immigrati, la Dottoressa Scarfò terrà un importante incontro sulla rilevanza fondamentale della prevenzione e sulla tecnica dell’autopalpazione al seno. L’incontro sarà introdotto dalla Dottoressa Maria Alessandra Polimeno (Psicologa/Psicoterapeuta e Presidente Associazione 5D), cui seguiranno i saluti del primo cittadino di Bovalino, Avv. Vincenzo Maesano e della Garante Regionale della Salute, Dottoressa Anna Mara Stanganelli. Dialogheranno inoltre sulla tematica della prevenzione anche il Dottore Giuseppe Mirarchi (Specialista in Clinica delle Malattie Infettive); il Dottore Ernesto Giordano, Specialista in Endocrinologia e Presidente Provinciale LILT; la Dottoressa Paola Scarfò, Specialista in chirurgia oncologica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina. Nel corso della discussione ci sarà la video testimonianza di una paziente.

Nella giornata di domenica 29/10/2023, con inizio alle ore 10.30, presso il Parco Elena Romeo (Lungomare San Francesco di Paola, lato sud), si svolgerà prima un flash-mob e poi sarà servito un “Aperitivo in rosa” seguito dalla distribuzione della “Shopper della Prevenzione”. Ad animare la mattinata ci penseranno: Marco Antico con la sua tradizionale verve da Dj e la School Dance “Paso Adelante” di Maria Chiara Cartisano. A completare la giornata della salute, la locale sezione dell’Avis ha organizzato uno Screening ecografico gratuito che sarà effettuato sul camper della salute a cura del Dottor Fabio Pizzata, medico radiologo dell’Ospedale di Lamezia Terme (Cz).

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo voluto attenzionare il mese della prevenzione -ha detto la Dottoressa Maria Alessandra Polimeno, Presidente di 5D- l’anno scorso si è scelta la location di Piazza Marino, mentre quest’anno si è pensato di svolgere l’evento in un punto divenuto simbolo in quanto dedicato alla prima ostetrica bovalinese, Elena Romeo. Quest’anno, si è pensato di aggiungere ai classici momenti di approfondimento e d’informazione, anche momenti d’intrattenimento. Ottobre Rosa -ha detto ancora la Polimeno- è un appuntamento fisso e importante nella prevenzione e nella lotta contro il tumore al seno. Abbiamo lavorato a un programma che prevede visite ed ecografie gratuite e diversi eventi di sensibilizzazione che si svolgeranno a Bovalino, e lavorare insieme a quanti hanno voluto sostenere le diverse iniziative per la diffusione della sensibilizzazione della prevenzione dei tumori al seno rappresenta un percorso indispensabile. Per questo rivolgiamo un ringraziamento all’Amministrazione comunale per aver avvolto di rosa il Parco Elena Romeo, alla dottoressa Paola Scarfò, oncologa, e al dottor Fabio Pizzata, radiologo, che prestano la loro attività gratuitamente. Ringraziamo altresì per il sostegno alle iniziative in programma: la sezione AVIS di Bovalino, UNLA, il "Ristorante Orchidea" della famiglia Primerano, la Scuola di danza Paso Adelante School Dance di Mariachiara Cartisano, il Parco Commerciale la Galleria”