Bovalino-situazione meteo: imperversa il maltempo. Avvistato sulla spiaggia veliero alla deriva!

BOVALINO (RC), 26 OTT - Anche nella giornata odierna sulla Calabria, nella provincia di Reggio Calabria e sulla fascia jonica reggina in particolare, sono previste condizioni meteo avverse con venti forti e continue mareggiate che fanno registrare onde alte anche oltre i 4/5 metri.

Condizioni che invitano alla prudenza e preoccupano non poco le comunità che si affacciano su questo versante. Le prime avvisaglie si sono avute già stanotte, soprattutto ancora nella località di Roccella Jonica che sembra essere diventata la nuova “Lampedusa”, dove la locale Guardia Costiera è stata nuovamente allertata (da un cargo in transito) per un veliero con circa 70 migranti a bordo che sarebbe stato alla deriva ed in forte pericolo.

Come dicevamo, stamani risveglio in “apprensione” anche a Bovalino dove la pioggia insistente, il vento forte e le continue mareggiate, hanno creato grande preoccupazione. Nel corso del consueto giro perlustrativo della Polizia Locale con a bordo il Sindaco, Vincenzo Maesano, si è potuto apprendere che un’imbarcazione da diporto si è arenata sulla spiaggia bovalinese all’altezza della rotonda dov’è allocata la statua di San Francesco di Paola.

“Da informazioni assunte con le autorità competenti -ha detto il Sindaco- sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo. Sul posto, comunque, non sono state rinvenute persone e, per questo, sono al vaglio diverse ipotesi. Vi invito, comunque, a prestare la massima attenzione continuando a rispettare le seguenti precauzioni: DIVIETO ASSOLUTO di attraversare e sostare in prossimità di corsi di acqua, canali o valloni; DIVIETO ASSOLUTO di attraversare sottopassi pedonali o carrabili, ponti o passerelle; DIVIETO di sostare in cantine o locali seminterrati, per i quali si raccomanda di sigillare le aperture; DIVIETO ASSOLUTO di uscire dalle proprie abitazioni se non per situazioni di comprovata necessità ed urgenza. Vi invito, inoltre, a continuare a collaborare così come sempre fatto e a seguire gli aggiornamenti che verranno comunicati con tutti i mezzi di informazione, ivi compreso il sito http://protezionecivilecalabria.it

(video registrato nella giornata di ieri, 25 ottobre 2021) - Pasquale Rosaci

(seguiranno aggiornamenti)