Calabria, Covid: in 30 al bar, chiuso il locale

Covid: in 30 al bar nel reggino, chiuso il locale. Polizia interviene per assembramento pericoloso con 150 persone

TAURIANOVA (RC), 12 GEN - Gli agenti del Commissariato di Taurianova, nell'ambito dei controlli sul rispetto della normativa anti Covid, sono intervenuti in Via XXIV Maggio e in Piazza Italia, dove erano presenti circa 150 persone, in condizioni di pericoloso assembramento.

I poliziotti, coadiuvati da personale del Commissariato di Cittanova, hanno anche constatato la presenza di circa 30 persone in un bar, 6 delle quali sono state sanzionate per la violazione dei protocolli previsti per la prevenzione della pandemia. Il titolare del bar è stato sanzionato ed è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.