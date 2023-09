Calabria. Detenuto coinvolto nell'operazione antidroga trovato morto in cellula: ipotesi di suicidio

Detenuto di 44 anni, originario di Lamezia Terme (Catanzaro), è stato rinvenuto morto nella sua cella presso la casa circondariale di Rossano, Calabria.

L'uomo sembra essersi tolto la vita. La Procura di Castrovillari ha avviato un'indagine su questo caso e ha proceduto al sequestro della salma. Il detenuto era stato incarcerato a Rossano lo scorso febbraio nell'ambito dell'operazione Svevia, condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Dda di Catanzaro, finalizzata a contrastare il traffico di droga.

Quest'operazione aveva portato all'arresto di 40 persone e al monitoraggio di 15 soggetti agli arresti domiciliari. L'ordinanza fa riferimento a un'organizzazione armata legata al traffico di droga e alle cosche di Lamezia Terme, in particolare alla 'ndrina Giampa', con ramificazioni anche in altre città italiane come Reggio Calabria, Rosarno, San Luca e Roma.