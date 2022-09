Calabria. Poliziotti si gettano in mare per salvare donna da suicidio. E' accaduto a Siderno, raggiunta e portata a riva

SIDERNO, 16 GIU - Agenti del Commissariato di Siderno della Polizia hanno salvato una donna che minacciava di suicidarsi. I poliziotti sono intervenuti sul lungomare dove era stata segnalata la presenza di una donna in forte stato di agitazione.



Al loro arrivo, la donna ha parlato di problemi di carattere familiare e poi, in evidente stato di alterazione, si è gettata in acqua. Gli agenti si sono gettati a loro volta in mare riuscendo a raggiungere la donna e a riportarla sulla riva dove le hanno praticato le prime manovre di soccorso per farle espellere l'acqua ingerita.



Contestualmente, la Sala operativa del Commissariato ha chiesto l'intervento del personale sanitario del 118 che, giunto sul lungomare, ha prestato le cure del caso alla donna che non versa in pericolo di vita.