Calabria in Versi, venerdì 18 agosto l'evento finale al Parco Scolacium

Sta per volgere al termine la quinta edizione del contest “Calabria in Versi”, promosso dall’associazione “Calabria Contatto”. Il concorso, cresciuto anno dopo anno, continua ad affermarsi sempre di più sulla scena letteraria, come confermato dall’alto numero di lettori e di partecipanti.

Anche quest’anno la tematica scelta si incentra sulla nostra regione, crocevia di arte, storia e bellezza che fungono da ispirazione per i componimenti. “Partenza, ritorno e restanza: le sfumature della nostalgia negli orizzonti della Calabria” è l’argomento principe su cui si sono misurati gli autori delle sezioni “poesia” e “racconti brevi”.

Per quanto riguarda la prima, la giuria è composta da Vito Teti (Professore Ordinario di Antropologia Culturale e scrittore), Girolamo Cangemi (Autore e vincitore del concorso “Calabria in Versi” 2022), Federica Nanci (Autrice e vincitrice del concorso “Calabria in Versi” 2021), Doris Bellomusto (Autrice e vincitrice del concorso “Calabria in Versi” 2020), Roberta Cricelli (Autrice e vincitrice del concorso “Calabria in Versi” 2019), Teresa Rizzo (Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Simone Migliazza (Autore), Pasquale Rogato (Attore della Compagnia Teatro di MU), che ha selezionato la decina di opere in gara nella finale, poi sottoposte al voto popolare.

Invece, per quel che concerne i “racconti brevi”, la giuria è formata da Valerio De Nardo (Autore e membro del collettivo Lou Palanca), Rita Maria Militi (docente e membro della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Marco Angilletti (Autore), Elisa Chiriano (insegnante, bookstagrammer di @iorecensisco e speaker radiofonica di Radio Ciak), Felice Foresta (Autore), Claudia Olivadese (Attrice di Edizione Straordinaria Soc.Coop/Scuola di Teatro Enzo Corea), che ha avuto il compito di valutare e selezionare i componimenti vincitori della suddetta sezione.

L’evento conclusivo si svolgerà venerdì 18 agosto dalle 18 nella splendida cornice del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia che farà da sfondo all’enunciazione delle poesie recitate dagli artisti dell’Edizione Straordinaria Soc.Coop-Compagnia del Teatro Mù e alla musica di Ettore Castagna- Eremia Trio (Ettore Castagna, Peppe Costa YoSonu e Carmine Torchia).

Inoltre, verranno consegnati ai primi tre classificati di entrambe le categorie i trofei realizzati dallo scultore calabrese Giuseppe Nisiticò e tutti i finalisti della sezione “poesia” avranno in dono una pergamena celebrativa.

Come tradizione, verrà presentato il booklet di “Calabria in Versi” 2023 che raccoglie le migliori opere in gara e fuori concorso nonché un testo introduttivo, a cura di Vito Teti, incentrato sulla nostalgia.

Infine, in occasione dei primi cinque anni di vita, nel corso della serata saranno consegnate le medaglie celebrative a tutti coloro i quali hanno sostenuto il contest fin dagli albori.