Calcio. acquisto biglietti Cremonese-Catanzaro Serie B: Guida all'acquisto dei tagliandi per i Tifosi Giallorossi

Cremonese-Catanzaro: info biglietti 11 AGOSTO, 2023

U.S. Cremonese comunica che in occasione di CREMONESE – CATANZARO (1a giornata del campionato SERIE BKT), in programma sabato 19 agosto 2023 ore 20:30 allo Stadio “Zini” di Cremona, la vendita dei tagliandi inizierà alle ore 16:00 di venerdì 11 agosto 2023 e terminerà, salvo sold out, alle ore 19:00 di venerdì 18 agosto 2023.

Per l’acquisto dei biglietti CURVA OSPITI si rimanda alla pagina dedicata CLICCA QUI

DOVE ACQUISTARE?

ONLINE sul sito https://sport.ticketone.it (Ad esclusione del settore TRIBUNA DISTINTI)

RICEVITORIE

I punti vendita abilitati sul territorio nazionale sono ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

Ricevitorie di Cremona e provincia:

Bar tabaccheria “al Ranch” (via Persico 22, Cremona)

Bar Armonia (via del Giordano 115, Cremona)

Mondadori Point (via IV Novembre, Soresina)

Tabaccheria Maldussi (via Felice Cavallotti, Piadena Drizzona)

Nikola Gjokeja Planetwin365 – PlanetPay (Viale Trento e Trieste 136, Cremona)

Online e nelle ricevitorie, i biglietti per i settori ordinari si possono acquistare fino alle ore 19.00 di venerdì 18 agosto 2023.

BIGLIETTERIE STADIO “G. ZINI”

La vendita presso la biglietteria dello stadio (salvo sold out dello stadio) aprirà nei seguenti giorni ed orari

Mercoledì 16 agosto dalle 16.30 alle 19.30

Giovedì 17 agosto dalle 16.30 alle 19.30

Venerdì 18 agosto dalle 16.30 alle 19.30

TABELLA PREZZI

VOUCHER

I possessori di voucher derivante dalla campagna abbonamenti 2019/2020 potranno avvalersi di

questo titolo per l’acquisto dei biglietti. Data di scadenza, importo e codice del voucher sono

riportati nel PDF inviato via mail da Ticketone.

CAMBIO UTILIZZATORE

Il cambio utilizzatore è consentito. Si rimanda alla pagina dedicata CLICCA QUI

TICKETAG

Ticketag permette a tutti gli abbonati della Cremonese di rivendere il proprio posto qualora

non potessero recarsi allo stadio e, a tutti i sostenitori in possesso della Cremocard, di

acquistare per le gare casalinghe il titolo d’accesso da un abbonato grigiorosso. Per maggiori

informazioni potete consultare l’apposita pagina sul sito (https://www.uscremonese.it/ticketag/).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per poter accedere allo stadio si dovrà essere in possesso di:

biglietto per la partita (anche su supporto elettronico);

documento di identità in corso di validità;

Si raccomanda di presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare code e

assembramenti ai tornelli; nelle fasi di ingresso, di permanenza e di uscita dall’impianto seguire

sempre le istruzioni del personale di servizio in modo tale da garantire la propria sicurezza e

quella degli altri.

INFO SETTORE OSPITI

INFO ACCREDITI PERSONE CON DISABILITÀ

INFO ACCREDITI (CONI, AIA, FIGC – OSSERVATORI E AGENTI)

INFO STRISCIONI