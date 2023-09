Calcio. Andrea Pirlo su Sampdoria-Catanzaro: una battaglia di volontà e strategia. Video

Pirlo sulla Cruciale Partita Sampdoria-Catanzaro: "Dobbiamo Affrontarla Come una Finale"

GENOVA 30 SETT. - In vista della partita cruciale tra Sampdoria e Catanzaro, l'allenatore Andrea Pirlo ha espresso la sua visione sul match e sul momento delicato che la sua squadra sta attraversando. "Dobbiamo affrontarla come una finale perché ci servono i tre punti per uscire da questo periodo di difficoltà," ha dichiarato Pirlo in una conferenza stampa.

Una Squadra da Non Sottovalutare

Pirlo ha elogiato Catanzaro, definendola una "bella squadra" che ha "stravinto il campionato di Serie C l'anno scorso" e che sta dimostrando anche quest'anno in Serie B di essere un'ottima squadra. "Dobbiamo affrontarla nei migliori dei modi, con l'atteggiamento giusto fin dall'inizio, cercando di vincere la partita," ha aggiunto.

Lavoro Mentale e Tecniche di Miglioramento

La squadra è delusa per i risultati recenti, e Pirlo ha rivelato che hanno lavorato molto sull'aspetto mentale. "Abbiamo lavorato su quello che non siamo riusciti a fare in queste partite e speriamo di avere dei frutti già da domani," ha detto.

La Pressione della Classifica

"Sappiamo qual è l'importanza di vestire questa maglia. Dispiace a tutti essere in questo momento in questa parte della classifica, ma il lavoro va avanti," ha affermato Pirlo, sottolineando che la squadra non deve abbassare la testa ma deve "stare col petto in fuori a testa alta."

Rotazione e Scelte Tattiche

Pirlo ha anche parlato delle scelte tattiche, menzionando che potrebbe esserci una rotazione dei giocatori, dato che "tre partite in una settimana sono tante." Ha anche accennato alla disponibilità di più attaccanti, il che offre "più soluzioni da adottare."

La Concentrazione è la Chiave

"Al primo errore in questo momento prendiamo gol. Dobbiamo cercare di evitarlo. La concentrazione deve essere massima; devi essere sul pezzo per 100 minuti," ha avvertito Pirlo.

Il Ruolo della Tifoseria

Pirlo ha sottolineato l'importanza del supporto dei tifosi. "Per noi giocare a Marassi deve essere una spinta in più. Dobbiamo solo ringraziarli perché fino a questo momento hanno fatto sentire sempre il loro apporto."

Con queste parole, Pirlo ha tracciato la roadmap per la sua squadra in vista della partita cruciale. Ora resta da vedere se la Sampdoria sarà in grado di trasformare le parole in azioni sul campo.

Di seguito la conferenza stampa integrale di mister Pirlo alla vigilia di Sampdoria-Catanzaro