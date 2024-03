Calcio Cosenza-Catanzaro: ordinanza stabilisce restrizioni rigide per il Derby

COSENZA 01 MAR. - In previsione del derby di domenica pomeriggio tra Cosenza e Catanzaro, valido per la 28ª giornata del campionato Serie BkT 2023-2024, è stata promulgata un'ordinanza che introduce significative limitazioni. Il calcio d'inizio è previsto per le 16.15 del 3 marzo, ma le misure restrittive avranno effetto già dalle ore 12 fino alle 20.

Per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, è stato stabilito il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, lungo viale Magna Grecia e via Formoso, nel segmento compreso tra Via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia.

Le restrizioni si estendono al parcheggio, con divieto di sosta e previsione di rimozione immediata su Via degli Stadi e Via Veterani dello Sport, includendo l'area circostante la piscina comunale. È prevista la possibilità di aggiornamenti a queste disposizioni in caso di necessità impreviste e urgenti.

Rispondendo a specifiche direttive della Questura, è stato inoltre imposto un divieto sulla vendita di bevande alcoliche entro lo stadio Marulla, effettivo dalle ore 12 alle 19. Si estende il divieto anche al possesso e consumo di alcol. Per facilitare l'ingresso e prevenire incidenti, i cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle 13.30.