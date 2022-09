Calcio: Serie A, dopo i recuperi occhi puntati su Atalanta-Lazio

Calcio: dopo i recuperi occhi puntati su Atalanta-Lazio. Il campionato di Serie A è pronto a infiammarsi con un big-match

ROMA, 02 GIU - Dopo i recuperi del 20 e 21 giugno, la Serie A si ripresenterà lunedì 22 per il primo turno intero dopo la sospensione. Fra le 10 partite spica il big-matchdi mercoledì 24, al Gewiss Stadium di Bergamo, fra Atalanta e Lazio. I padroni di casa vogliono confermarsi tra le migliori quattro, mentre la Lazio vuole proseguire il sogno-scudetto. I betting analyst di Snai prevedono una sfida incerta: il successo dell'Atalanta si gioca a 2,50, quello dei biancocelesti a 2,55. Si alza leggermente la quota, 3,40, per il pari. Il match si prevede ricco di gol: un Over 3,5, bancato a 2,35, può andar bene.



Atalanta e Lazio sono squadre difficili da rimontare nella ripresa: i bergamaschi in vantaggio sia nel primo che nel secondo tempo (parziale/finale) pagherebbero 4 volte la posta; per i capitolini la quota è più alta, a 4,25. L'equilibrio regna sovrano anche per il risultato finale visto che il 2-1 in favore o di l'una o dell'altra è a 9,75; se gli attacchi dovessero esplodere, con un 3-3, la giocata pagherebbe 30 volte. Il big-match di Bergamo vedrà due spettatrici interessate, Juve e Inter. I bianconeri volano a Bologna su un campo tradizionalmente amico: infatti, in Serie A non perdono al Dall'Ara dal novembre '98.



Eloquente la quota del '2', a 1,43; l'1 è a 6,00. Quanto all'Inter, dopo il recupero contro la Samp, vuole sfruttare il fattore San Siro contro il Sassuolo: la vittoria dei nerazzurra è a 1,30, quella dei neroverdi vale 8,75. Il pari, risultato uscito solo una volta in 13, pagherebbe 5 volte la posta. Se la Roma, data a 1,45, non dovrebbe aver problemi contro la Samp, quotata 5,75, chi rischia molto è il Napoli, che vola a Verona: Mertens e compagni, vincenti a 2,20, sono in vantaggio sui gialloblù, 2,95, ma devono fare attenzione, perché anche Juve e Lazio sono state bloccate dal Verona.