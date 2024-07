L’On. Wanda Ferro, sottosegretario di stato al Ministero dell’Interno, incontra i Vvf di Catanzaro

Questa mattina alle ore 11.00 l’On. Wanda Ferro ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Ad accoglierla il Direttore Regionale Ing. Lucia ed il Comandante Provinciale Ing. Bennardo. Il Sottosegretario si è intrattenuta con il personale operativo ed amministrativo.

Il Comandante Bennardo dopo i saluti istituzionali ha ringraziato l’On. Ferro per la sua visita che va a rafforzare un legame esistente da lunga data con i vigili del fuoco, vicinanza percepita soprattutto nei momenti più difficili che sovente caratterizzano l’agire di chi, come i vigili del fuoco, sacrifica la propria vita ed i propri affetti per fronteggiare le richieste di soccorso da parte della cittadinanza.

A seguire il Direttore Regionale Ing. Lucia dopo aver rappresentato il saluto di tutti i comandanti e vigili del fuoco delle altre province della regione, ha illustrato il progetto della nuova caserma che sarà realizzata in Loc. Giulivetto e che sarà una delle più innovative d’Italia. L’opera, già completamente finanziata, vedrà accorpare in un unico sito la Direzione Regionale, il Comando provinciale ed un distaccamento terrestre per cui, quello che si andrà a realizzare, sarà un progetto pilota unico al momento in Italia. L’ing. Lucia ha poi rappresentato che in questi ultimi anni è stato operati a livello centrale un consistente acquisto di nuovi mezzi di soccorso, assegnati alle sedi territoriali, il che ha determinato – anche in Calabria – un “rinverdimento” del parco automezzi. In ragione di specifici progetti finanziati nell’ambito del PNRR, poi, sono in corso di assegnazione una serie di automezzi ad alimentazione elettrica.

Concludendo l’Ing. Lucia ha ringraziato il Sottosegretario On. Ferro per il costante sostegno e vicinanza fattiva al “mondo” dei Vigili del Fuoco, sostegno e vicinanza particolarmente apprezzata e che si è certi sarà costante anche nel futuro.

L’On. Ferro ha ringraziato il comandante ed il direttore Regionale per la calorosa ospitalità ed ha speso parole di forte apprezzamento per l’operato dei Vigili del Fuoco che sono costantemente impegnati per garantire sicurezza tecnica alla collettività. Sulla esigenza di sicurezza in generale, poi, sono stati posti ulteriori accenti significando la necessità di consolidare gli investimenti a favore delle Forze Armate, le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco. L’on. Ferro ha poi sottolineato l’importanza di avere sedi di servizio e dotazioni tecniche adeguate perché solo in tal modo è favorita la qualità dei servizi tecnici che i Vigili del Fuoco rendono senza soluzioni di continuità ed in ogni parte dell’Italia.

Il Sottosegretario, prima di lasciare il Comando, ha voluto visitare la sede di servizio che ormai da tempo è interessata da lavori di adeguamento sismico ed ha sottolineato la maturità che il personale dei Vigili del Fuoco ha dimostrato nel saper condividere i disagi che un’area cantierizia determina indubbiamente in una sede che opera h24.

Il Comandante Bennardo all’atto del congedamento del Sottosegretario ha consegnato un crest del Comando a ricordo della giornata.