Raid vandalico sospetta attività scolastica criminale all'Istituto Tecnico Commerciale 'Luigi Palma'

Danni devastanti e interruzione delle lezioni dopo l'incursione notturna a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO, 13 MAG - Una scena da brividi ha colpito l'Istituto Tecnico Commerciale 'Luigi Palma' a Corigliano Rossano, dove ignoti hanno perpetrato un raid vandalico nella notte, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e caos.

Secondo quanto riportato dai testimoni oculari, individui non identificati hanno fatto irruzione negli edifici della scuola, perpetrando atti vandalici e dando fuoco ad armadietti contenenti documenti sensibili. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre aree della struttura, ma i danni sono stati comunque significativi.

Le autorità locali, inclusi i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, sono intervenute sul luogo del crimine per avviare le indagini e cercare di identificare i responsabili di questo atto deplorevole.

A seguito della devastazione, l'Istituto Tecnico Commerciale 'Luigi Palma' è stato dichiarato temporaneamente non agibile, e le lezioni per la giornata odierna sono state sospese per consentire alle autorità di eseguire le indagini e ripristinare la sicurezza della struttura.

Il dirigente scolastico ha espresso sgomento e preoccupazione per l'accaduto, sottolineando l'impatto negativo che questo evento avrà sulla comunità scolastica e sulla regolare prosecuzione dell'attività didattica.

Al momento, si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti mentre si valutano l'entità dei danni materiali e il possibile coinvolgimento di gruppi criminali o di individui agendo singolarmente.

La comunità locale rimane sconcertata e in attesa di giustizia per questo oltraggioso attacco alla sicurezza e alla integrità della propria istituzione educativa.