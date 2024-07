Nota Cons. Alecci in merito alle dichiarazioni del Cons. Talerico riguardo la gestione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Alecci sulle dichiarazioni del Cons. Talerico riguardo la gestione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro: “Stupito da un attacco così duro. Da un ex studente e consigliere comunale mi sarei aspettato un atteggiamento più costruttivo. L’UMG ha ottenuto ottimi riscontri sia in ambito accademico che professionale. Disponibile ad incontrarci per la ricerca di soluzioni a eventuali problematiche.”

Sono rimasto molto stupito dalle recenti parole del Consigliere Antonello Talerico sullo stato attuale e sul futuro dell’università Magna Graecia di Catanzaro. La nota del consigliere rappresenta, infatti, un attacco molto duro riguardo l’attività dell’ateneo con la citazione di dati e presunti “colpevoli”. Spesso Antonello con la sua azione politica ha posto l’attenzione su problematiche reali della nostra regione e dei nostri territori, ma in questa situazione mi è dispiaciuto constatare un atteggiamento molto critico, fine a se stesso, mentre da candidato a Sindaco della Città di Catanzaro e attuale consigliere comunale e regionale mi sarei aspettato un approccio costruttivo.

Riguardo i dati così negativi riportati nell’articolo, a me risulta tutt’altro. L’Università Magna Graecia attraverso il suo operato, negli anni, ha ottenuto ottimi riscontri sia in ambito accademico che professionale. Così come credo siano inappuntabili i profili e i percorsi di carriera di numerosi docenti e laureati provenienti da Catanzaro. Non a caso, ad esempio, solo l’anno scorso con il progetto “Diritto delle transizioni e sviluppo sostenibile”, il DIGES (Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia) è stato selezionato come Dipartimento di eccellenza per il prossimo quinquennio, collocandosi al quinto posto della graduatoria nazionale dei Dipartimenti di studi giuridici. Questo progetto da solo ha un budget complessivo di circa 10 milioni di euro e prevede, tra le altre attività, la realizzazione di un Centro Congressi e l’attivazione di percorsi di Alta Formazione anche a livello internazionale tramite importanti collaborazioni con università straniere.

Detto ciò è chiaro che tutto è sempre perfettibile e non escludo che possano esistere problematiche o criticità, ma proprio per questo credo sia utile da parte della politica un approccio costruttivo. Leggo dal curriculum vitae dell’amico Talerico che lui stesso è un ex studente e mi domando quanto la sua bella carriera di affermato professionista derivi dalla formazione delle stessa UMG, della quale risulta finanche membro del Comitato di Indirizzo dal 2019. Proprio per questo motivo reputo che le dispute “politiche” debbano rimanere fuori dal perimetro dell’Università. Talerico oggi fa parte della maggioranza che guida la Città di Catanzaro ed è Consigliere Regionale di questo territorio, chi più di lui potrebbe adoperarsi affinchè alcuni servizi possano essere potenziati? Mi riferisco, ad esempio, ai collegamenti anche nelle ore serali per i ragazzi delle residenze studentesche, all’apertura delle attività commerciali di prima necessità, alla ricerca di forme per calmierare il caro affitti, solo per citarne alcuni. Sono disponibile sin da subito ad incontrarci per cominciare a delineare un percorso comune, insieme anche ai rappresentanti dell’Ateneo e dell’amministrazione comunale di Catanzaro, per la ricerca di soluzioni e metodi capaci di migliorare la gestione e l’attività complessiva dell’Università Magna Graecia.