Calcio Serie B: US Catanzaro 1929 - DS Magalini. Un successo giallorosso premiato da Mastergroup e Adise. i dettagli.

IL DS Magalini premiato da Mastergroup e Adise Il tradizionale appuntamento targato “Mastergroup” e “Adise” che si svolge a Rimini in apertura del calciomercato si è tinto anche un po’ di giallorosso. Il direttore sportivo Giuseppe Magalini, infatti, è stato premiato tra i migliori DS d’Italia assieme a Cristiano Giuntoli (DS del Napoli campione d’Italia e ora passato alla Juventus) e Guido Angelozzi (DS del Frosinone promosso in serie A). Riconoscimento anche a Pantaleo Corvino per i successi ottenuti con la formazione Primavera del Lecce.





“Sono molto contento di questo premio – ha commentato Magalini – che chiaramente condivido con tutta la società e il settore tecnico. Il successo dell’US Catanzaro nell’ultimo campionato di Serie C è stato il frutto di un progetto condiviso che ha visto tutti remare nella stessa direzione e lavorare, ognuno per le proprie competenze, con grande abnegazione. Un esempio virtuoso che, siamo certi, porterà frutti anche nel torneo di Serie B dove dovremo operare per consolidare la categoria”.

La premiazione è stata preceduta dal talk show “Colpi da maestro” che ha visto protagonisti Adriano Galliani, Arrigo Sacchi, Beppe Marotta e Giovanni Carnevali. Presente anche il presidente della Lega Sera A Lorenzo Casini.