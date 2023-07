Calcio Fiorentina-Catanzaro: amichevole ecco dove vederla in TV e diretta streaming

La partita Fiorentina-Catanzaro sarà trasmessa in diretta su Dazn. L'incontro si svolgerà al Viola Park il 23 luglio alle 20. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull'agibilità dello stadio. Si tratta della prima amichevole di lusso per il Catanzaro nella stagione 2023/2024, e i tifosi giallorossi avranno la possibilità di seguire la sfida contro la Fiorentina. Il Viola Park è il nuovo centro sportivo di proprietà della squadra viola, voluto da Rocco Commisso. Dazn ha ottenuto i diritti per trasmettere molte delle amichevoli estive del Catanzaro. L'agibilità dello stadio per la presenza di spettatori è ancora oggetto di discussione. Potrebbe essere concessa in tempo per l'amichevole con il Catanzaro, anche se la capacità dello stadio principale è di 3.000 posti e l'accesso potrebbe essere limitato ai possessori della fidelity card dei viola.