Calcio: Mister Corini - I dettagli tattici e le ambizioni del Palermo in vista della sfida con il Catanzaro (Video)

L'allenatore analizza la rosa, la difesa sui cross e le scelte tattiche in vista della partita cruciale con il Catanzaro

Mister Corini ha discusso su diversi argomenti, tra cui l'integrazione del nuovo giocatore Ranocchia. Ha confermato che il ragazzo sta adattandosi bene al modo di lavorare del Palermo e potrebbe essere una valida opzione per la partita.

Inoltre, è stato chiesto al mister della profonda rosa di centrocampisti a disposizione. Corini ha sottolineato l'importanza di avere un numero sufficiente di giocatori, specialmente in vista dei mesi cruciali del campionato, e al momento non sembra ci siano piani per cedere nessuno.

La continuità nelle prestazioni è stata un altro argomento toccato. Il mister ha evidenziato che la squadra sta migliorando la sua stabilità, ma è consapevole che ci sono ancora margini di miglioramento, soprattutto in difesa.

Infine, sono state fatte domande sulle scelte tattiche, inclusa l'opzione di giocare con una doppia punta come Mancuso e Soleri. Corini ha confermato che valuta le situazioni di partita e sceglie le formazioni in base agli obiettivi tattici.

Infine, il mister ha parlato degli sforzi per migliorare la difesa sui cross avversari, un aspetto su cui stanno lavorando per evitare situazioni scomode in campo.

Questa conferenza stampa offre una panoramica interessante sulle idee e le strategie del Palermo in vista della partita contro il Catanzaro. Speriamo che il team riesca a ottenere un risultato positivo e continuare la sua corsa in campionato!





Di seguito il video integrale con il mister Corini nel prepartita con il Catanzaro.