Calcio: ritardi autorizzazioni, Crotone-Milan senza pubblico. Società: ancora in attesa delle carte della Regione.

CROTONE, 25 SET - Non ci saranno spettatori per Crotone-Milan. Neppure i 1000 autorizzati dal Governo.

Lo ha comunicato l'FC Crotone in una nota, spiegando che la scelta è causata dai ritardi delle autorizzazioni da parte della Regione. "Il Football Club Crotone - si legge nella nota - comunica che la gara di serie A TIM in programma domenica 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro il Milan si disputerà senza l'accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l'autorizzazione da parte del governo regionale, della quale al momento si risulta in attesa, sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le condizioni temporali".