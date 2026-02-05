Tragedia in Lucchesia: quattro morti per intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione

Tempo di lettura: ~2 min

Intera famiglia stroncata dal gas letale. Grave una quinta persona, tre carabinieri lievemente intossicati durante i soccorsi

Una drammatica tragedia si è consumata in Lucchesia, dove quattro persone sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio all’interno di una casa. Secondo le prime informazioni, le vittime appartenevano allo stesso nucleo familiare, un dettaglio che rende l’episodio ancora più sconvolgente.

Le persone decedute sarebbero un uomo di 48 anni, una donna di 43 anni e i loro due figli, rispettivamente di 22 e 15 anni. Il monossido di carbonio, gas incolore e inodore estremamente pericoloso, si sarebbe sprigionato all’interno dell’abitazione, risultando letale nel giro di poco tempo.

Quinta persona in condizioni critiche, trasportata in ospedale

Una quinta persona, trovata ancora in vita, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’Ospedale Cisanello di Pisa. Secondo quanto comunicato dalla ASL, le sue condizioni restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tre carabinieri intossicati durante i primi soccorsi

Nel tentativo di prestare aiuto, tre carabinieri entrati nell’abitazione si sarebbero lievemente intossicati dal gas. Fortunatamente, per loro non si segnalano conseguenze gravi, ma l’episodio conferma quanto il monossido di carbonio rappresenti un rischio elevatissimo anche per i soccorritori.

Monossido di carbonio: un pericolo silenzioso

Il monossido di carbonio è noto come il killer silenzioso: non ha odore, non è visibile e può accumularsi rapidamente in ambienti chiusi, spesso a causa di impianti di riscaldamento difettosi, caldaie mal funzionanti o scarsa ventilazione. Ogni anno in Italia si registrano numerosi casi di intossicazione, alcuni purtroppo mortali.

Le autorità competenti stanno ora conducendo accertamenti per chiarire le cause esatte della fuga di gas e verificare eventuali responsabilità, mentre la comunità locale resta sotto shock per una tragedia che ha spezzato un’intera famiglia.

Un episodio che riaccende l’attenzione sull’importanza della manutenzione degli impianti, dell’installazione di rilevatori di monossido di carbonio e della prevenzione domestica, strumenti fondamentali per evitare drammi simili.