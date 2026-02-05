Cerca

Cronaca Trentino Alto Adige Bolzano

Meteo weekend: nuove perturbazioni sull’Italia tra piogge diffuse e neve in montagna

Redazione
Condividi:
Meteo weekend: nuove perturbazioni sull’Italia tra piogge diffuse e neve in montagna
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La tendenza meteo tra sabato e domenica: scenario in evoluzione

Dall’Atlantico continua ad arrivare un treno di perturbazioni diretto verso il Mediterraneo che accompagnerà l’Italia fino al fine settimana. Tra sabato e domenica sono attesi almeno due sistemi perturbati ravvicinati, responsabili di una fase di maltempo a tratti intenso, soprattutto su alcune aree del Paese.

Sabato: piogge soprattutto al Centro-Sud

Il primo fronte in arrivo nel corso di sabato sembra puntare con decisione le regioni del Centro-Sud, in particolare il versante tirrenico e le isole maggiori, dove non si escludono precipitazioni localmente intense.

Il Nord Italia dovrebbe rimanere in gran parte ai margini, con tempo più asciutto e possibili schiarite, specie al Nord-Est.

Domenica: possibile coinvolgimento anche del Nord

Nella giornata di domenica, il primo sistema tenderà a scivolare verso est lasciando spazio a una seconda perturbazione, la cui traiettoria resta ancora incerta. Gli ultimi aggiornamenti indicano però un maggiore coinvolgimento del Nord, a partire dal Nord-Ovest, con nevicate sulle Alpi.

Sul resto della Penisola continueranno a essere più esposte le regioni tirreniche, ma con fenomeni possibili anche sul versante adriatico.

Nei prossimi giorni saranno disponibili aggiornamenti più dettagliati, soprattutto per l’evoluzione di domenica: consigliato seguire i prossimi bollettini meteo.

Meteo Olimpiadi Milano-Cortina 2026: altre nevicate fino al weekend

Neve in aumento sull’arco alpino: accumuli significativi in quota

Un nuovo sistema frontale sta interessando il Nord Italia, favorendo ulteriori nevicate sull’arco alpino, particolarmente frequenti tra Trentino e Veneto. Le precipitazioni nevose potranno persistere localmente fino a giovedì, soprattutto oltre i 2000 metri di quota.

In questa fase sono attesi:

  • fino a 50 cm di neve fresca sui settori alpini veneti
  • 10–20 cm tra Lombardia e Trentino

Focus sulle località olimpiche

Nel dettaglio, tra mercoledì e giovedì mattina, le stime indicano:

  • circa 5 cm di neve a Livigno
  • spolverata a Bormio
  • fino a 15 cm a Cortina d'Ampezzo, dove le precipitazioni potrebbero proseguire anche il giorno successivo; tuttavia, in paese la neve tenderà a trasformarsi in pioggia, senza ulteriori accumuli significativi.

Tra giovedì sera e venerdì: neve a quote più basse

Un ulteriore impulso instabile nella serata di giovedì potrebbe riattivare deboli nevicate anche venerdì, con quota neve intorno ai 900–1000 metri e accumuli contenuti.

Weekend più stabile

Nel fine settimana le condizioni meteo sono previste in graduale miglioramento: non sono attese nuove nevicate sulle sedi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, favorendo le attività in montagna.

In sintesi

  • Weekend perturbato su gran parte d’Italia, soprattutto Centro-Sud
  • Neve sulle Alpi, con accumuli importanti in quota
  • Miglioramento nel fine settimana sulle località olimpiche

Allerta della Protezione Civile per la giornata di oggi

RDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDRAULICO

Regioni e aree interessate:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
  • Emilia-Romagna: Pianura modenese, Collina bolognese
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo, Pianura di Udine e Gorizia
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri

ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO TEMPORALI

Regioni e aree interessate:

  • Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini

ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDROGEOLOGICO

Regioni e aree interessate:

  • Abruzzo: Bacini Tordino-Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
  • Basilicata: Basi-D
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo, Pianura di Udine e Gorizia
  • Umbria: Chiascio-Topino, Nera-Corno, Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
  • Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Piave pedemontano


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
meteo-weekend-italia maltempo-centro-sud neve-alpi-olimpiadi previsioni-meteo-sabato-domenica meteo-olimpiadi-milano-cortina

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti