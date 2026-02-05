Meteo weekend: nuove perturbazioni sull’Italia tra piogge diffuse e neve in montagna
La tendenza meteo tra sabato e domenica: scenario in evoluzione
Dall’Atlantico continua ad arrivare un treno di perturbazioni diretto verso il Mediterraneo che accompagnerà l’Italia fino al fine settimana. Tra sabato e domenica sono attesi almeno due sistemi perturbati ravvicinati, responsabili di una fase di maltempo a tratti intenso, soprattutto su alcune aree del Paese.
Sabato: piogge soprattutto al Centro-Sud
Il primo fronte in arrivo nel corso di sabato sembra puntare con decisione le regioni del Centro-Sud, in particolare il versante tirrenico e le isole maggiori, dove non si escludono precipitazioni localmente intense.
Il Nord Italia dovrebbe rimanere in gran parte ai margini, con tempo più asciutto e possibili schiarite, specie al Nord-Est.
Domenica: possibile coinvolgimento anche del Nord
Nella giornata di domenica, il primo sistema tenderà a scivolare verso est lasciando spazio a una seconda perturbazione, la cui traiettoria resta ancora incerta. Gli ultimi aggiornamenti indicano però un maggiore coinvolgimento del Nord, a partire dal Nord-Ovest, con nevicate sulle Alpi.
Sul resto della Penisola continueranno a essere più esposte le regioni tirreniche, ma con fenomeni possibili anche sul versante adriatico.
Nei prossimi giorni saranno disponibili aggiornamenti più dettagliati, soprattutto per l’evoluzione di domenica: consigliato seguire i prossimi bollettini meteo.
Meteo Olimpiadi Milano-Cortina 2026: altre nevicate fino al weekend
Neve in aumento sull’arco alpino: accumuli significativi in quota
Un nuovo sistema frontale sta interessando il Nord Italia, favorendo ulteriori nevicate sull’arco alpino, particolarmente frequenti tra Trentino e Veneto. Le precipitazioni nevose potranno persistere localmente fino a giovedì, soprattutto oltre i 2000 metri di quota.
In questa fase sono attesi:
- fino a 50 cm di neve fresca sui settori alpini veneti
- 10–20 cm tra Lombardia e Trentino
Focus sulle località olimpiche
Nel dettaglio, tra mercoledì e giovedì mattina, le stime indicano:
- circa 5 cm di neve a Livigno
- spolverata a Bormio
- fino a 15 cm a Cortina d'Ampezzo, dove le precipitazioni potrebbero proseguire anche il giorno successivo; tuttavia, in paese la neve tenderà a trasformarsi in pioggia, senza ulteriori accumuli significativi.
Tra giovedì sera e venerdì: neve a quote più basse
Un ulteriore impulso instabile nella serata di giovedì potrebbe riattivare deboli nevicate anche venerdì, con quota neve intorno ai 900–1000 metri e accumuli contenuti.
Weekend più stabile
Nel fine settimana le condizioni meteo sono previste in graduale miglioramento: non sono attese nuove nevicate sulle sedi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, favorendo le attività in montagna.
In sintesi
- Weekend perturbato su gran parte d’Italia, soprattutto Centro-Sud
- Neve sulle Alpi, con accumuli importanti in quota
- Miglioramento nel fine settimana sulle località olimpiche
Allerta della Protezione Civile per la giornata di oggi
RDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDRAULICO
Regioni e aree interessate:
- Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Emilia-Romagna: Pianura modenese, Collina bolognese
- Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo, Pianura di Udine e Gorizia
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri
ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO TEMPORALI
Regioni e aree interessate:
- Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
- Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini
ORDINARIA CRITICITÀ – RISCHIO IDROGEOLOGICO
Regioni e aree interessate:
- Abruzzo: Bacini Tordino-Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
- Basilicata: Basi-D
- Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Meridionale, Versante Tirrenico Centro-Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo, Pianura di Udine e Gorizia
- Umbria: Chiascio-Topino, Nera-Corno, Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
- Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Piave pedemontano
