Redazione
Incidente nella notte in via Fiume Busento: auto si ribalta, un ferito soccorso dai Vvf
Tempo di lettura: ~1 min

Nel corso della notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta per un incidente stradale verificatosi in via Fiume Busento, strada provinciale n. 17, all’altezza del km 6.

Per cause in corso di accertamento, una Hyundai Tucson ibrida, con a bordo il solo conducente, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche personale della Polizia di Stato e del SUEM 118. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasferito presso una struttura ospedaliera.

Il tratto di via Fiume Busento è rimasto chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e al completo ripristino delle normali condizioni di sicurezza.


Argomenti:
incidente-stradale-catanzaro vigili-del-fuoco-catanzaro via-fiume-busento soccorso-stradale-catanzaro chiusura-strada-incidente

Scritto da Redazione

