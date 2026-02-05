Incendio a Soveria Mannelli: fiamme in Corso Garibaldi, evacuate cinque persone. Video

Tempo di lettura: ~2 min

Incendio a Soveria Mannelli: fiamme in Corso Garibaldi, evacuate cinque persone

Rogo nel centro di Soveria Mannelli: intervento coordinato dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio ha interessato nella serata odierna il centro abitato di Soveria Mannelli, nel Catanzarese, rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’episodio si è verificato in Corso Garibaldi, dove il fuoco ha coinvolto più attività commerciali situate al piano terra di un edificio residenziale.

Attività commerciali colpite e fiamme estese all’abitazione

Secondo quanto comunicato, l’incendio ha interessato:

un negozio di artigianato tessile un esercizio di abbigliamento un’attività di fioraio

Le fiamme, alimentate dalla struttura dei locali, si sono rapidamente propagate fino all’appartamento sovrastante, rendendo necessario l’allontanamento precauzionale degli occupanti.

Per motivi di sicurezza sono state evacuate cinque persone, che hanno trovato temporanea sistemazione presso familiari.

In campo circa 20 vigili del fuoco e mezzi speciali

L’intervento ha visto impegnate squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, supportate:

dalla sede centrale dal distaccamento di Lamezia Terme dal distaccamento volontario di Martirano Lombardo

Sono stati impiegati due autobotti per il rifornimento idrico e un’autoscala, fondamentali per operare in sicurezza sulle parti alte dello stabile. Complessivamente hanno operato circa 20 unità, che hanno consentito la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’intero edificio, evitando il propagarsi delle fiamme ad altri locali.

Intervento coordinato e presenza delle autorità

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Capo Servizio Provinciale CRE Claudio Zucco e dal Funzionario del Comando di Catanzaro, Ispettore Antincendio Vittorio Mazzei.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il Sindaco di Soveria Mannelli, per gli adempimenti di competenza e il monitoraggio della situazione.

Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio

Al termine delle operazioni di spegnimento, sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Al momento non si registrano feriti, ma i danni alle attività commerciali risultano rilevanti.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prevenzione incendi nei centri urbani e sulla tempestività degli interventi di emergenza, che in questo caso hanno evitato conseguenze più gravi.



