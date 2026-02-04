Catanzaro, interruzione dell’acqua in alcune zone della città
Catanzaro, interruzione dell’acqua in alcune zone della città: lavori urgenti sulla rete idrica
Guasto improvviso su via Piave, sospesa temporaneamente l’erogazione idrica
A causa di un intervento indifferibile e urgente di riparazione della condotta idrica in via Piave, nella giornata odierna si è resa necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua a Catanzaro in diverse aree della città.
L’interruzione del servizio è legata allo spegnimento del serbatoio Madonna dei Cieli, necessario per consentire le operazioni tecniche in sicurezza e garantire un corretto ripristino della rete idrica.
Zone di Catanzaro interessate dall’interruzione dell’acqua
La mancanza d’acqua sta coinvolgendo le seguenti vie e zone limitrofe:
- da via Luigi Rossi a via Indipendenza
- da via Cortese a San Leonardo
- via Milano
- via Crispi
- via Schipani
- via Buccarelli
- via Jannelli
- via Mario Greco
- via De Riso
- aree adiacenti
I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo i disagi per i cittadini.
Ripristino dell’erogazione idrica
Il ripristino dell’acqua a Catanzaro è previsto al termine dei lavori, presumibilmente nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti tecnici. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati in caso di variazioni sui tempi di conclusione dell’intervento.
Si invita la cittadinanza delle zone interessate a limitare i consumi idrici fino alla completa normalizzazione del servizio.
