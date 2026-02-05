Interruzione idrica a Catanzaro: acqua sospesa in alcune zone della città
Lavori urgenti sulla rete idrica: disagi temporanei per i residenti
Nella giornata di oggi, 5 febbraio 2026, si registra una interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città di Catanzaro a causa di un intervento urgente e indifferibile di riparazione della condotta idrica.
Zone interessate dalla sospensione dell’acqua
La sospensione del servizio idrico riguarda in particolare:
- Via della Lacina, a partire dal civico 92
- Quartiere Cava
- Aree limitrofe
I disagi sono legati a lavori necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità della rete idrica, evitando problematiche più gravi nelle prossime ore o nei giorni successivi.
Quando tornerà l’acqua
Secondo quanto comunicato, il ripristino dell’erogazione idrica è previsto al termine delle operazioni di riparazione, presumibilmente nel corso della tarda mattinata di oggi.
I tecnici sono già al lavoro per ridurre al minimo i tempi di intervento e limitare i disagi per i cittadini residenti e le attività presenti nella zona.
Consigli utili per i cittadini
In attesa del ritorno del servizio, si consiglia di:
- Limitare l’uso dell’acqua eventualmente accumulata
- Prestare attenzione a possibili ritorni improvvisi della pressione
- Segnalare eventuali anomalie dopo il ripristino
Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati non appena disponibili.
