Interruzione idrica a Catanzaro: acqua sospesa in alcune zone della città

Lavori urgenti sulla rete idrica: disagi temporanei per i residenti

Nella giornata di oggi, 5 febbraio 2026, si registra una interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città di Catanzaro a causa di un intervento urgente e indifferibile di riparazione della condotta idrica.

Zone interessate dalla sospensione dell’acqua

La sospensione del servizio idrico riguarda in particolare:

Via della Lacina , a partire dal civico 92

, a partire dal Quartiere Cava

Aree limitrofe

I disagi sono legati a lavori necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità della rete idrica, evitando problematiche più gravi nelle prossime ore o nei giorni successivi.

Quando tornerà l’acqua

Secondo quanto comunicato, il ripristino dell’erogazione idrica è previsto al termine delle operazioni di riparazione, presumibilmente nel corso della tarda mattinata di oggi.

I tecnici sono già al lavoro per ridurre al minimo i tempi di intervento e limitare i disagi per i cittadini residenti e le attività presenti nella zona.

Consigli utili per i cittadini

In attesa del ritorno del servizio, si consiglia di:

Limitare l’uso dell’acqua eventualmente accumulata

eventualmente accumulata Prestare attenzione a possibili ritorni improvvisi della pressione

Segnalare eventuali anomalie dopo il ripristino

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati non appena disponibili.