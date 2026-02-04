Il Milan non molla l’Inter: 3-0 a Bologna e Scudetto ancora aperto
Il Milan risponde all’Inter: 3-0 a Bologna e corsa Scudetto riaperta
Rossoneri cinici al Dall’Ara, Bologna in crisi profonda e lontano dall’Europa
Il Milan non sbaglia l’appuntamento più delicato e manda un segnale forte alla Inter: al Dall’Ara finisce 3-0 contro il Bologna, con una prova di maturità che riaccende la lotta Scudetto. I rossoneri, nonostante diverse assenze, dominano il match e si portano a -5 dai nerazzurri, mentre i felsinei sprofondano in una crisi nera che li allontana dall’Europa.
Una vittoria pesante: Milan solido, Bologna fragile
Chiamata a rispondere al tentativo di fuga dell’Inter, la squadra di Massimiliano Allegri mostra compattezza e qualità. Senza Saelemaekers, Pulisic e Gimenez, con Leao inizialmente in panchina, il Milan trova risposte importanti dai titolari chiamati all’occasione: Nkunku, Loftus-Cheek e Rabiot firmano una vittoria netta che, di fatto, indirizza il match già nel primo tempo.
Per il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, è l’ennesima serata amara: quinto ko casalingo nelle ultime sei gare, difesa in affanno e una classifica che ora dice -11 dall’Europa.
Primo tempo: equilibrio iniziale, poi il Milan colpisce
L’avvio è di marca rossoblù: Orsolini mette in mezzo un cross insidioso, Rowe calcia alto e Heggem sfiora il gol di testa su corner. Sono buone intenzioni che però non trovano continuità.
Il Milan cresce con il passare dei minuti. Nkunku recupera palla e verticalizza, Loftus-Cheek attacca lo spazio e costringe Ravaglia a un grande intervento. È il preludio al vantaggio: al 20’ l’azione si ripete, Ravaglia respinge, ma Rabiot è il più rapido sulla palla vagante e serve Loftus-Cheek, che da pochi passi firma l’1-0.
Il Bologna accusa il colpo e si scopre. Al 36’ Loftus-Cheek anticipa Casale e lancia Nkunku, steso in area: rigore che lo stesso francese trasforma per il 2-0. La partita, di fatto, è già indirizzata.
Ripresa: Rabiot chiude i conti, Bologna senza reazione
L’inizio del secondo tempo è un incubo per i padroni di casa: al 2’ una rimessa laterale mal gestita libera Rabiot davanti a Ravaglia. Il centrocampista non sbaglia e sigla il 3-0, mettendo la gara in ghiaccio.
Il Milan gestisce, sfiora anche il poker in contropiede con Nkunku e risparmia energie in vista dei prossimi impegni. I cambi di Allegri danno equilibrio; quelli di Italiano non producono la scossa sperata. Da segnalare solo l’uscita precauzionale di Bartesaghi per un fastidio muscolare nel finale.
Numeri e contesto: Bologna in caduta libera
Il dato più allarmante per i felsinei è la tenuta difensiva: gol subiti in 16 delle ultime 17 partite. In casa, nelle ultime sei, sono arrivati solo un pareggio (con il Sassuolo) e sconfitte pesanti contro Cremonese, Juventus, Fiorentina, Atalanta e ora Milan. La distanza dal Como e dalla zona europea certifica una stagione che rischia di spegnersi sul piano delle ambizioni.
Cosa cambia in classifica
- Milan: vittoria che vale fiducia, continuità e una classifica accorciata in chiave Scudetto.
- Bologna: crisi aperta, margine europeo lontano e necessità di una svolta immediata per evitare un finale anonimo.
Il messaggio del Dall’Ara è chiaro: il Milan c’è, l’Inter è avvisata. Per il Bologna, invece, servono risposte rapide per non trasformare una stagione promettente in un lungo finale in salita.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.